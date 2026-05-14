Рубио заявил, что Украина и РФ "потеряли" интерес к переговорам: какие причины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что россияне теряют в пять раз больше солдат в месяц, чем украинцы.

Главный дипломат Америки заявил, что переговоры между Россией и Украиной "потеряли импульс". Также он считает, что Вооруженные силы Украины являются самыми мощными во всей Европе. Об этом Рубио рассказал в интервью Fox News.

"Это при том, что Украина — меньшая страна, чем РФ и имеет меньшую армию. Хотя Вооруженные силы Украины являются самыми сильными, самые мощные вооруженные силы во всей Европе. Очевидно, из-за большой помощи, которую они получили, а также из-за опыта боя, который они получили", — заявил он.

По его словам, и Украина, и Россия несколько потеряли интерес к мирным переговорам, поскольку считают свое положение более устойчивым, чем еще совсем недавно.

"Украинцы чувствуют полную уверенность в своих позициях на поле боя, они пережили зиму. Россия также испытывает определенный оптимизм, поскольку цены на нефть выросли. Но мы надеемся, что, то ли благодаря позиции Владимира Путина, или чему-то другому, вскоре мы дойдем до того момента, когда обе стороны снова будут готовы начать диалог", — заявил он.

Рубио также добавил, что США готовы снова выступить посредником в переговорах и что только США могут справиться с этой задачей.

"Если кто-то другой хочет попробовать — пусть это сделает", — заявил он.

