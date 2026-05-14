Рубіо заявив, що Україна та РФ "втратили" інтерес до переговорів: які причини

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що росіяни втрачають уп’ятеро більше солдатів на місяць, ніж українці.

Головний дипломат Америки заявив, що переговори між Росією та Україною "втратили імпульс". Також він вважає, що Збройні сили України є найпотужнішими в усій Європі. Про це Рубіо розповів в інтерв'ю Fox News.

"Це при тому, що Україна — менша країна за РФ і має меншу армію. Хоча Збройні сили України є найсильнішими, найпотужніші збройні сили у всій Європі. Очевидно, через велику допомогу, яку вони отримали, а також через досвід бою, який вони здобули", — заявив він.

За його словами, і Україна, і Росія дещо втратили інтерес до мирних переговорів, оскільки вважають своє становище більш стійким, ніж ще зовсім недавно.

Відео дня

"Українці відчувають повну впевненість у своїх позиціях на полі бою, вони пережили зиму. Росія також відчуває певний оптимізм, оскільки ціни на нафту зросли. Але ми сподіваємося, що, чи то завдяки позиції Володимира Путіна, чи чомусь іншому, незабаром ми дійдемо до того моменту, коли обидві сторони знову будуть готові розпочати діалог", — заявив він.

Рубіо також додав, що США готові знову виступити посередником у переговорах і що лише США можуть впоратися з цим завданням.

"Якщо хтось інший хоче спробувати — нехай це зробить", — заявив він.

Що кажуть у США про мирні перемовини

Нещодавно Дональд Трамп назвав Зеленського "хитрим хлопцем" і похвалив ЗСУ. Американський президент Дональд Трамп заявив про те, що Україна нібито втрачає території, однак загалом триматися їм дозволяє постачання західної зброї. Водночас він визнав, що втрат зазнає і Росія.

Окремо Дональд Трамп заявив, що українські військові показали себе ефективніше, ніж будь-яка армія країн Європи.

Також Рубіо припусив США можуть вийти з переговорів щодо завершення війни в Україні. Головний дипломат Дональда Трампа наголосив, що США готові виступити посередником у переговорах щодо України, але не хочуть витрачати час, якщо це не дає результатів