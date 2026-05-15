"До прошлой ночи все выглядело хорошо": Трамп и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что во время своего визита в Пекин обсуждал с главой Китая войну РФ в Украине.

Об этом президент США сказал на борту Air Force One во время возвращения из Пекина, где он находился с государственным визитом. Дональд Трамп также вспомнил вчерашний массированный обстрел Украины, сообщает Clash Report.

"Вы вообще обсуждали вопрос Украины с президентом Си? И есть ли какие-то подвижки в этом вопросе", — спросил у президента США один из репортеров.

"Мы обсуждали, это вопрос, который мы хотели бы урегулировать. До прошлой ночи все выглядело хорошо, но прошлой ночью они понесли большие потери. Так что это произойдет, но это обидно. В прошлом месяце погибло 25 000 человек", — сказал Трамп.

Переговоры о мире: что говорят в США и в Украине

Недавно Дональд Трамп назвал Зеленского "хитрым парнем" и похвалил ВСУ. Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Украина якобы теряет территории, однако в целом держаться им позволяют поставки западного оружия. В то же время он признал, что потери несет и Россия.

Отдельно Дональд Трамп заявил, что украинские военные показали себя эффективнее, чем любая армия стран Европы.

Зато государственный секретарь США Марко Рубио предположил, что американцы могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине. Но впоследствии он заявил, что Украина и РФ "потеряли" интерес к переговорам.

Но в Украине все верят в переговорный процесс. В частности глава Офиса президента Украины Кироло Буданов несмотря на все не теряет веры в то, что войну можно остановить путем переговоров.