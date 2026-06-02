Трамп особисто просив Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну в Україні, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп особисто просив лідера Китаю Сі Цзіньпіна допомогти припинити війну в Україні під час зустрічі в Пекіні у травні.

Трамп закликав Сі Цзіньпіна допомогти покласти край війні в Україні, прагнучи використати вплив Пекіна на Москву для врегулювання конфлікту, пише South China Morning Post з посиланням на обізнані з розмовою двох лідерів джерела.

За словами співрозмовників видання, Трамп повідомив Сі, що переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут, і закликав його повернути російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Журналісти підкреслили, що цей заклик "відображає очевидну потребу Вашингтона" залучити Пекін до своїх зусиль з припинення війни — конфлікту, який Трамп зробив центральним пунктом своєї зовнішньополітичної програми після повернення до Білого дому минулого року.

Відео дня

Водночас у матеріалі не уточнюється, якою була відповідь Сі на прохання Трампа.

Нагадаємо, під час саміту в Пекіні Дональд Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні.

Крім того, джерела Financial Times стверджували, що Сі Цзіньпін нібито сказав Трампу, що Путін "може пошкодувати про вторгнення в Україну". Щоправда, цю інформацію згодом спростував сам Трамп.