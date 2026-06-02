Трамп лично просил Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине, — СМИ

Президент США Дональд Трамп лично просил лидера Китая Си Цзиньпина помочь прекратить войну в Украине во время встречи в Пекине в мае.

Трамп призвал Си Цзиньпина помочь положить конец войне в Украине, стремясь использовать влияние Пекина на Москву для урегулирования конфликта, пишет South China Morning Post со ссылкой на знакомые с разговором двух лидеров источники.

По словам собеседников издания, Трамп сообщил Си, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик, и призвал его вернуть российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журналисты подчеркнули, что этот призыв "отражает очевидную потребность Вашингтона" привлечь Пекин к своим усилиям по прекращению войны — конфликта, который Трамп сделал центральным пунктом своей внешнеполитической программы после возвращения в Белый дом в прошлом году.

При этом в материале не уточняется, каким был ответ Си на просьбу Трампа.

Кроме того, источники Financial Times утверждали, что Си Цзиньпин якобы сказал Трампу, что Путин "может пожалеть о вторжении в Украину". Правда, эту информацию впоследствии опроверг сам Трамп.