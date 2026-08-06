Новые солдаты КНДР проходят обучение в России: в сети появилось видео

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын прислал своему российскому коллеге Владимиру Путину очередную партию солдат, которых в настоящее время обучают военные армии РФ.

В сети появилось видео, на котором видно, как россияне на своих полигонах готовят военных из КНДР, вероятно, для новых штурмовых операций на территории Украины. Ролик опубликовал канал Exilenova+.

На видео слышны в основном корейский язык, а именно северокорейский диалект, и русский язык.

Тот, кто держит камеру и снимает видео в блиндаже, — россиянин, вероятно, инструктор или куратор. А корейцы обмениваются фразами после тренировки:

"К бою готовы!".

"Эй, хорошо поработали" (это типичное армейское приветствие за выполненную работу).

"Готов. Слушаюсь".

По данным ГУР, Россия планирует развернуть в Воронежской области подразделение с шестью пусковыми установками и 120 северокорейскими баллистическими ракетами KN-23/KN-24.

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Предполагается, что он будет нести службу в составе 112-й ракетной бригады РФ.

Представитель разведки Андрей Черняк сообщил, что Северная Корея уже передала России 40 ракет KN-23/KN-24 и личный состав.

Подразделение будет насчитывать около 90 северокорейских военнослужащих. Окончательные условия развертывания должны быть согласованы в ходе переговоров на высшем уровне уже в сентябре.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что если Северная Корея отправит ракетные пусковые установки в российский Воронеж, то они станут законной военной целью для ВСУ.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне применили северокорейскую ракету для нанесения удара по Радушному под Кривым Рогом, в результате чего погибли члены многодетной семьи.