Нові солдати КНДР проходять навчання у Росії: в мережі з'явилось відео

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин прислав своєму російському колезі Володимиру Путіну чергову партію солдат, яких нині навчають військові армії РФ.

У мережі з'явилось відео того, як росіяни на своїх полігонах готують військових із КНДР, ймовірно для нових штурмових операцій на території України. Ролик опублікував канал Exilenova+.

На відео чутно переважно корейську, саме північнокорейський діалект, та російську мови.

Той, хто тримає камеру і знімає відео у бліндажі, росіянин, ймовірно інструктор, або куратор. А корейці обмінюються фразами після вишколу:

"До бою готові!".

"Гей, добре попрацювали" ( це типове армійське привітання за виконану роботу).

"Готовий. Слухаюсь".

За даними ГУР, Росія планує розгорнути у Воронезькій області підрозділ із шістьма пусковими установками та 120 північнокорейськими балістичними ракетами KN-23/KN-24.

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Попередньо, він діятиме у складі 112-ї ракетної бригади РФ.

Представник розвідки Андрій Черняк повідомив, що Північна Корея вже передала росії 40 ракет KN-23/KN-24 та особовий склад.

Підрозділ налічуватиме близько 90 північнокорейських військових. Остаточні параметри розгортання мають узгодити під час переговорів на найвищому рівні вже у вересні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що якщо Північна Корея відправить ракетні пускові установки до російського Воронежа, то вони стануть законною військовою ціллю для ЗСУ.

31 липня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що росіяни застосували північнокорейську ракету для удару по Радушному під Кривим Рогом, в результаті чого загинули члени багатодітної сім’ї.