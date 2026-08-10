Очень работоспособные и дешевые: в РФ предлагают "на продажу" бригады женщин из КНДР

Россия завозит бригады женщин из КНДР. Аутсорсинговая компания начала предлагать российским производствам труд северокорейских женщин. Предложение очень "выгодное": работницы Ким Чен Ына работают без выходных 24 часа в сутки.

Данное объявление, как и множество других, размещено на сайте "Авито". Фокус проверил данную информацию. Оказалось, что работники из Северной Кореи очень популярны в Москве, Подмосковье и Санкт-Петеребурге. Нанять можно, как мужчин, так и женщин, причем "оптом". У мужчин условия лучше.

О том, что Ким Чен Ын поставляет собственный народ в РФ, как на войну, так и на низкоквалифицированные работы, был известно уже давно. Но обычно речь шла о мужчинах. О том, что теперь женщин из КНДР отправляют работать в России, обратило внимание издание "Осторожно, новости".

Женщин из КНДР отправляют работать в Россию Фото: Осторожно, новости

Речь идет о готовых бригадах из 40 человек, которых можно задействовать на конвейерных линиях, в швейных цехах, сельском хозяйстве или при изготовлении еды. По словам представителя компании, особенно хорошо работницы показали себя в приготовлении роллов.

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Данное объявление действительно размещено на российском сайте "Авито". "Чудесный работодатель" с 2023 года работает на рынке, офис расположен в центре Москвы, на Тверской улице.

В объявлении сказано, что женщины из КНДР работают без выходных

Женщин из КНДР предлагают нанять с рядом строгих условий.

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Бригаду из 40 человек запрещено делить на части, а для проживания им необходимо предоставить полностью изолированное пространство — отдельный этаж или целое здание.

Легализовывать работниц на территории страны дополнительно не требуется, а трудоустройство оформят по договору подряда.

При этом в компании предупредили, что персонал придется дополнительно обучать.

Оплата труда — почасовая, стартует от 480 рублей (около 6 долларов).

Нecомненныe плюcы, которые отметил работодатель, это то, что трудовые бригады женщин из КНДР:

очeнь pаботoспocoбныe, тoлько полoжительные впeчaтления;

никaкoй тeкучки кaдров. У ваc пocтoянные pабoтники;

полная занятость 26-28 смен в месяц по 11 часов;

отсутствие сезонности;

возможны скидки.

Собеседник издания уточнил, что это минимальная ставка, которую за северокореянок предложили на одном из складов в московском регионе.

Раньше они получали больше, однако сейчас "потребность в таких количествах отпала".

Это далеко не единственное предложение на российском рынке. Пхеньян предлагает рабочие бригады мужчин, но дороже – 1000 рублей, которые работают семь дней в неделю "без перекуров и прогулов".

Рабочие из КНДР - популярны в России

В Россию завозят бригады женщин из КНДР — реакция россиян

Новость о том, что теперь Пхеньян отправляет в Россию бригады женщин, вызвала бурное обсуждение по Telegram-каналам, посвященным мигрантам и на форумах.

Пока одни россияне радовались, что трудовые бригады женщин из КНДР заменят "узбеков и таджиков", другие резонно отмечали, что им платят больше, чем "русским" и отбирают у титульной нации работу.

Россияне возмущены, что у них отбирают рабочие места

Многие справедливо отмечали, что Пхеньян отправляет в Россию рабочие бригады фактических рабов, которые будут работать в режиме, с которым очень тяжело конкурировать, а потому россиян просто вытеснят с рынка труда: "А зачем русским платить? Лучше пусть кореянцы приехжают за 500 рублей в час. Вон сколько дебилоидов радуются этому. Только это уже получается недешевая рабочая сила, потому что платят им больше русских".

"Узбеки — свободные люди и уже уехали домой", — было сказано в одной из веток обсуждения.

"Свое население на СВО в принудительном порядке, а бытовые вопросы гастролеры будут закрывать. Ну разве это не утилизация населения нашей страны? Цинизм не то, что зашкаливает, а становится обычным действием со стороны властей", — возмутился еще один россиянин.

Россияне опасаются, что у них отберут рабочие места

Другие комментаторы отметили, что у них в городах уже полно рабочих бригад из КНДР. Упоминались Москва, Санкт-Петербург, но и другие регионы России.

"Живу на Пискаревке, Санкт-Петербург часто вижу вечером в 20.00 куда-то идут строем попарно за руки как в детском саду".

"Они давно на птицефабриках по стране стоят, и платят им вполовину меньше… Им запрещено вообще с кем либо общаться, только бригадир-переводчик".

"Корейцы норм работники, они уже во многих регионах работают. Главное их преимущество, у них работа общага, ни шагу за периметр. У них там своя служба безопасности следит за этим, что-то вроде КГБ".

"Недавно в аэропорту Владивостока такую группу встретил — еще думаю почему только девушки и одеты белый верх и темные брюки, все однотипно".

"Дальний восток. Они у нас давно трудятся. Неагрессивные, работают быстро и качественно. Живут в своих общагах. Старшие наставники у них комиссары с погонами. Все крупные заводы их завезли".

Трудовые бригады женщин из КНДР – зачем России рабочая сила из Пхеньяна

Петр Андрющенко, глава Центра изучения оккупации, считает, что северокорейцев завозят в РФ и на оккупированные территории Украины с далекоидущими целями. На Донбассе: в Луганске, Донецке и Мариуополе, тестировали модель, которую в Кремле планируют расширить на всю Россию, когда объявят массовую мобилизацию. Рабочая сила из Пхеньяна заменит россиян, которые и так работают за копейки, чтобы без ущерба для производства отправить "титульную нацию" на войну.

Схема, которая в 2025 году открыто заработала в России – аутсорсинг северокорейских бригад для швейных фабрик, агросектора, пищевого производства – почти дословно повторяет перечень специальностей, заявленный для оккупированного Донбасса годом ранее. Это не обязательно означает, что те же бригады физически поедут именно в Донецк или Луганск. Но это означает, что инфраструктура найма, посредники и цена вопроса уже готовы – и территориальное расширение этой модели является логичным следующим шагом.

"Северокорейская бригада — это закрытая, контролируемая и дисциплинированная рабочая сила, которую не нужно "интегрировать" из-за социальных программ или паспортизации, и перемещение которой согласовывается напрямую между Москвой и Пхеньяном — без публичного политического трека, свойственного другим направлениям трудовой миграции", — отметил Андрющенко.

Напомним, на днях стало известно, что Ким Чен Ын уже отправил в Россию новую партию солдат. Сейчас они проходят обучение.

Также Фокус рассказывал, как Пхеньян отправляет женщин в Китай для работы в индустрии развлечений, в то время, как китайцы ездят в туры, разглядывая Северную Корею с безопасного расстояния.