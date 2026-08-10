Солдати та ракети: КНДР направила РФ допомогу у війні з Україною, — Зеленський

Північна Корея продовжує надавати Росії підтримку у її війні проти України.

Наразі російська влада готується розмістити на своїй території ще один додатковий контингент військових із КНДР, а також отримала додаткову балістичну зброю від Північної Кореї, заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, такі дії мають стати сигналом для всього світу.

"І це стосується не лише життя людей в Україні, не лише загроз для нас. Балістика Північної Кореї інша. Їхня зброя вдосконалюється завдяки співпраці з Росією. Чим більше у нас тут, в Україні, в Європі північнокорейських влучень, чим частіше будуть застосовуватися їхні ракети та солдати, чим більше вони виправлятимуть свої недоліки та прогалини у знаннях, тим, відповідно, більшою буде небезпека згодом для Японії, для Південної Кореї, для Філіппін, для інших країн регіону", — попередив політик.

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Тому, підкреслює Зеленський, слова про необхідність координації спільних дій та взаємної підтримки, а також про допомогу Україні у сфері ППО — це порожній звук:

"Ми також фактично говоримо про те, щоб відбити у Північної Кореї бажання та інтерес приходити сюди, на нашу землю, у наше небо зі своєю зброєю, щоб навчатися війні. У нашому глобальному світі всім, хто поважає життя людей, потрібно об’єднатися в заходах щодо захисту людей".

5 серпня стало відомо, що Північна Корея почала розгортати на заході Росії ракетний підрозділ, який може бути задіяний для нанесення ударів по Україні. За даними ГУР, Росія розраховує отримати 120 північнокорейських балістичних ракет і шість пускових установок.

Того ж дня тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що якщо Північна Корея відправить ракетні пускові установки до російського Воронежа, то вони стануть законною військовою ціллю для ЗСУ.

Стверджується, що Пхеньян уже відправив до РФ 40 ракет, зокрема КН-23 та КН-24. Однак остаточна кількість та деталі розгортання мають бути узгоджені Москвою та Пхеньяном під час переговорів на високому рівні у вересні.

Нагадаємо, що в РФ пропонують "на продаж" бригади жінок із КНДР.