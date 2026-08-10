Солдаты и ракеты: КНДР направила РФ помощь в войне с Украиной, — Зеленский

Северная Корея продолжает оказывать России поддержку в ее войне против Украины.

Сейчас российские власти готовятся разместить на своей территории еще дополнительный контингент военных из КНДР, а также получили дополнительную баллистику от Северной Кореи, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, такие действия должны стать сигналом для всего мира.

"И это не только о жизни людей в Украине, не только об угрозах нам. Баллистика из Северной Кореи другая. Их оружие усовершенствуется благодаря коллаборации с Россией. Чем больше у нас тут в Украине, в Европе северокорейских попаданий, чем больше будет применений их ракет и солдат, чем больше они будут исправлять свои несовершенства и незнания, тем, соответственно, будет и больше опасности потом для Японии, для Южной Кореи, для Филиппин, для других стран региона", — предупредил политик.

Відео дня

Поэтому, подчеркивает Зеленский, слова о необходимости координации совместных действий и взаимной поддержке, а также помощи Украине с ПВО, это не пустой звук:

"Мы говорим также фактически об отбитии аппетита и интереса Северной Кореи идти сюда, на нашу землю, в наше небо со своим оружием, чтобы учиться войне. Нужно всем в нашем глобальном мире, кто уважает жизнь людей, быть вместе в мерах защиты людей".

5 августа стало известно, что Северная Корея начала развертывать на западе России ракетное подразделение, которое может быть задействовано для нанесения ударов по Украине. По данным ГУР, Россия рассчитывает получить 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок.

В тот же день временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что если Северная Корея отправит ракетные пусковые установки в российский Воронеж, то они станут законной военной целью для ВСУ.

Утверждается, что Пхеньян уже отправил в РФ 40 ракет, в том числе КН-23 и КН-24. Однако окончательное количество и детали развертывания должны быть согласованы Москвой и Пхеньяном в ходе переговоров на высоком уровне в сентябре.

Напомним, в РФ предлагают "на продажу" бригады женщин из КНДР.