Ким Е Чжон, сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, опровергла заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пхеньян планирует направить в Россию до 50 000 дополнительных военнослужащих для войны против Украины.

Ким Е Чжон, которая отвечает за пропаганду в КНДР и считается правой рукой своего брата, заявила, что утверждения Владимира Зеленского "безосновательны", сообщает KCNA.

"Пользуясь случаем, ясно уточняем: версия клики Зеленского о "дополнительной отправке" нашей армии — фальсифицированный слух Киева, не имеющий никаких оснований. Полная ответственность за возникновение и затягивание ситуации на Украине лежит на США и Западе, которые создали предпосылки и дальше предоставляют условия", — заявила сестра Кима.

Она повторила, что все сотрудничество между КНДР и РФ последовательно основывается на Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между обеими сторонами, который "соответствует цели и принципам Устава ООН, и является закономерной сферой пользования суверенными правами".

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"КНДР в соответствии с союзническим характером договора между КНДР и РФ постоянно сосредоточивается на выполнении обязанности как члена союза и проявляет безграничную ответственность", — заявила Ким.

Президент Украины ранее сообщил, что Пхеньян снова отправляет солдат на помощь своего союзнику, России. И призвал Южную Корею помочь Украине с ПВО.

Ким Е Чжон также заявила, что ответственность за вспышку и затягивание украинского кризиса полностью лежит на Соединенных Штатах и ​​Западе.

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"В последнее время международная обстановка носит более непредсказуемый и хитросплетенный характер, усугубляя геополитический кризис во всех уголках мира. Это вызывает серьезную озабоченность международного сообщества, желающего мира и стабильности", — заявила она.

Сестра Кима упомянула также войну на Ближнем Востоке и военные учения в Японии, которые в Пхеньяне считают провокацией. А, говоря об Украине, заявила, что "коллективный Запад, ведя прокси-войну с помощью Украины, пытается принудить России к стратегическому поражению". И именно потому, по мнению Пхеньяна, из-за "безрассудных конфронтационных попыток Запада затяжной характер вооруженного конфликта вступил в более серьезный этап".

"Угроза безопасности со стороны США и Запада, которая систематически увеличивалась после окончания холодной войны против России, служит основным фактором нынешнего кризиса в Украине, — такие наши мнение и позиция неизменны. Нельзя ожидать лучшего будущего Европы независимо от основных интересов и воли РФ", — заявила Ким Е Чжон.

По мнению сестры Ким Чен Ына, которое отражает официальную позицию Северной Кореи, "только искоренение первопричины конфликта является основным ключом для положения конца кризису в Украине и обеспечения продолжительного и постоянного мира в регионе".

А Пхеньян "полностью поддерживает справедливые действия правительства и народа РФ для защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства".

Свой спич Ким Е Чжон закончила тем, что именно США "создают максимальную угрозу", и хоть ее брат "лично имеет положительную память и чувство к Трампу", а отношения между двумя лидерами, "как и прежде, хорошие", но враждебная политика США и его сателлитов в отношении КНДР не изменилась.

В 2024 году Северная Корея направила в Курскую область России около 14 000 военнослужащих в рамках всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве, заключенного во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

Согласно украинским и независимым оценкам, Пхеньян также поставил России миллионы артиллерийских и минометных снарядов, баллистических ракет, дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Напомним, в КНДР торжественно похоронили погибших в Украине солдат и даже построили музей.

Тем временем, в России уже совершенно открыто предлагают к найму трудовые бригады женщин из Северной Кореи. Особо подчеркивается, что они "очень работоспособные".