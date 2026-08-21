Загроза для 7 областей: РФ готує пускові установки для ракет КНДР у Воронезькій області, — ISW

Росія готується посилити ракетні удари по Україні північнокорейськими балістичними ракетами, зокрема модернізованими KN-30. У Воронезькій області розгортають шість пускових установок для таких ракет.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у звіті за 20 серпня.

Там зазначили, що Головне управління розвідки України підтвердило передачу Росії близько 50 північнокорейських ракет KN-23, KN-24 і KN-30 станом на липень 2026 року.

KN-30 є модернізованою версією балістичної ракети KN-23. Вона може нести бойову частину вагою до 2,5 тонни. Водночас ISW зазначає, що наразі не має підтверджень використання Росією KN-30 проти України.

За даними ГУР, Росія почала розгортати у Воронезькій області шість пускових установок для північнокорейських ракет. Загалом вони зможуть запускати до 120 ракет. З цієї області ракети можуть досягати Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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Український військовий експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що Росія не завжди використовує всі доступні пускові установки під час одного удару. За його словами, російські війська мають близько 160 пускових установок “Іскандер”, кожна з яких може нести дві ракети, але зазвичай під час одного удару запускають 16–26 ракет.

Водночас північнокорейські ракети мають нижчу точність. За оцінкою Храпчинського, KN-23 регулярно відхиляються від цілі на сотні метрів або навіть кілометри, тоді як російські “Іскандер-М” мають точність у межах 5–20 метрів.

ISW також зазначає, що північнокорейські ракети можуть мати значно потужнішу бойову частину. Вона може важити до тонни, тоді як стандартна бойова частина російської “Іскандер-М” важить 480 кілограмів. Через це такі ракети можуть утворювати більші вирви та спричиняти сильніші ударні хвилі.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Північної Кореї близько 50 балістичних ракет KN-23, KN-24 і KN-30. Раніше російські війська вже застосовували KN-23 та KN-24 під час ударів по Україні.

Нагадаємо, 19 серпня KCNA повідомило, що сестра Кім Чен Ина відреагувала на заяву Володимира Зеленського щодо відправки військових КНДР до Росії.

Раніше Зеленський також заявляв, що Північна Корея надає Росії допомогу у війні проти України.