Угроза для 7 областей: РФ готовит пусковые установки для ракет КНДР в Воронежской области, — ISW

Россия готовится усилить ракетные удары по Украине с помощью северокорейских баллистических ракет, в частности модернизированных KN-30. В Воронежской области развертывают шесть пусковых установок для таких ракет.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) в отчете от 20 августа.

Там отметили, что Главное управление разведки Украины подтвердило передачу России около 50 северокорейских ракет KN-23, KN-24 и KN-30 по состоянию на июль 2026 года.

KN-30 представляет собой модернизированную версию баллистической ракеты KN-23. Она способна нести боевую часть весом до 2,5 тонн. При этом ISW отмечает, что на данный момент нет подтверждений использования Россией ракет KN-30 против Украины.

По данным ГУР, Россия начала развертывать в Воронежской области шесть пусковых установок для северокорейских ракет. В общей сложности они смогут запускать до 120 ракет. Из этой области ракеты могут достигать Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

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Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что Россия не всегда использует все имеющиеся пусковые установки во время одного удара. По его словам, российские войска располагают около 160 пусковых установок "Искандер", каждая из которых может нести две ракеты, но обычно во время одного удара запускают 16–26 ракет.

В то же время северокорейские ракеты обладают более низкой точностью. По оценке Храпчинского, ракеты KN-23 регулярно отклоняются от цели на сотни метров или даже километры, тогда как российские "Искандер-М" имеют точность в пределах 5–20 метров.

ISW также отмечает, что северокорейские ракеты могут иметь значительно более мощную боевую часть. Ее вес может достигать одной тонны, тогда как стандартная боевая часть российской "Искандер-М" весит 480 килограммов. Из-за этого такие ракеты могут образовывать более крупные воронки и вызывать более сильные ударные волны.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Северной Кореи около 50 баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30. Ранее российские войска уже применяли ракеты KN-23 и KN-24 при нанесении ударов по Украине.

Напомним, 19 августа KCNA сообщило, что сестра Ким Чен Ына отреагировала на заявление Владимира Зеленского об отправке военных КНДР в Россию.

Ранее Зеленский также заявлял, что Северная Корея оказывает России помощь в войне против Украины.