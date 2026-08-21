Россия впервые получила от Северной Кореи тяжелые баллистические ракеты KN-30: чем они опасны

Северная Корея передала России свои баллистические ракеты, которые могут быть использованы при массированных обстрелах Украины. В арсенале противника, в частности, имеются ракеты типов KN-23, KN-24 и KN-30.

По состоянию на июль этого года в России имелся запас около 50 аэробаллистических ракет "Кинжал" и примерно столько же северокорейских баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30. Об этом 20 августа сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Военное СМИ "Милитарный", комментируя эту новость, отметило, что ранее о передаче или использовании ракет KN-30 в войне против Украины не сообщалось. Во время предыдущих обстрелов враг применял северокорейские ракеты типов KN-23 и KN-24.

Что известно о баллистической ракете KN-24

KN-30 — это западное название баллистической ракеты "Хвасон-11C" (также известной как "Хвасон-11Da"), разработанной в Северной Корее. По данным "Милитарного", это увеличенная версия ракеты семейства "Хвасон-11", относящаяся к классу баллистических ракет малой дальности.

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Россия получила от КНДР баллистические ракеты KN-30

Известно, что KN-30 оснащена твердотопливным двигателем. Ее запуск осуществляется с мобильной наземной пусковой установки.

Во время своего первого испытания в марте 2021 года ракета KN-30 достигла дальности около 600 километров. По утверждениям КНДР, ракета оснащена боевой частью массой 2,5 тонны, хотя официальных подтверждений этих данных пока нет.

Впервые эту ракету КНДР продемонстрировала на военном параде в Пхеньяне в январе 2021 года.

Другие запасы ракет у россиян

Помимо северокорейских, у РФ имеется более 600 ракет "Оникс", более 450 "Калибров", более 120 "Цирконов" и около 130 ракет для "Искандера-М", сообщила "Украинская правда". По данным ГУР, дефицита в России пока не наблюдается. Враг продолжает поддерживать темпы производства вооружения и в отдельных случаях даже превышает плановые показатели.

Напомним, 19 августа агентство KCNA сообщило, что сестра Ким Чен Ына ответила на заявление Владимира Зеленского об отправке солдат КНДР в РФ.

Кроме того, ранее Зеленский заявлял, что КНДР направила помощь России в войне с Украиной.