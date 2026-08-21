РФ вперше отримала від Північної Кореї важкі балістичні ракети KN-30: чим вони небезпечні

Північна Корея передала Росії власні балістичні ракети, які можуть бути застосовані під час масованих обстрілів України. В арсеналі ворога є зокрема ракети типу KN-23, KN-24 і KN-30.

Станом на липень цього року у Росії був запас близько 50 аеробалістичних ракет "Кинджал" та приблизно стільки ж північнокорейських балістичних ракет KN-23, KN-24 і KN-30. Про це 20 серпня повідомило видання "Українська правда" з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Військове медіа "Мілітарний", коментуючи цю новину, зазначило, що раніше про передачу або використання ракет KN-30 у війні проти України не повідомлялося. Під час попередніх обстрілів ворог застосовував північнокорейські ракети типу KN-23 та KN-24.

Що відомо про балістичну ракету KN-24

KN-30 є західною назвою балістичної ракети Hwasong-11C (також відома як Hwasong-11Da), розробленої у Північній Кореї. За даними "Мілітарного", це збільшена версія ракети сімейства Hwasong-11, яка належить до класу балістичних ракет малої дальності.

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РФ отримала від КНДР балістичні ракети KN-30

Відомо, що KN-30 має твердопаливний двигун. Її запуск здійснюється з мобільної наземної пускової установки.

Під час свого першого випробування у березні 2021 року KN-30 досягла дальності у близько 600 кілометрів. За твердженнями КНДР, ракета обладнана бойовою частиною масою 2,5 тонни, хоча офіційних підтверджень цих даних поки немає.

Вперше цю ракету КНДР продемонструвала на військовому параді у Пхеньяні у січні 2021 року.

Інші запаси ракет у росіян

Окрім північнокорейських, РФ має понад 600 ракет "Онікс", понад 450 "Калібрів", понад 120 "Цирконів", близько 130 ракет для "Іскандер-М", повідомила "Українська правда". За даними ГУР, дефіциту у Росії наразі не спостерігається. Ворог продовжує зберігати темпи виробництва озброєння і в окремих випадках навіть перевищує плановані показники.

Нагадаємо, 19 серпня видання KCNA повідомило, що сестра Кім Чен Ина відповіла на заяву Володимира Зеленського про відправку солдатів КНДР до РФ.

Також раніше Зеленський заявляв, що КНДР направила допомогу Росії у війні з Україною.