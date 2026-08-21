КНДР перебросила в РФ тысячи военных: среди них операторы дронов для ударов по Украине, — ГУР

Северная Корея направила в Россию новый контингент из 8500 военнослужащих, среди которых около 400 операторов беспилотников. По данным украинской разведки, их дроны могут использоваться для разведки и нанесения ударов по целям на территории Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии CNN.

По его словам, северокорейские военные в основном находятся в Курской области, а также среди них есть около 1000 инженеров и саперов.

Скибицкий отметил, что операторы дронов уже обладают опытом, полученным во время предыдущих развертываний северокорейских войск. Ожидается, что они будут использовать беспилотники для наблюдения и нанесения ударов по целям на территории Украины.

По данным украинской разведки, северокорейские военные не должны принимать непосредственного участия в боевых действиях на территории Украины. Их могут задействовать для укрепления тыловых позиций России, что позволит российским военным высвободить силы для наступательных действий.

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В целом, по словам Скибицкого, около 25 тысяч северокорейских военнослужащих уже были отправлены или прошли ротацию через Россию. Первое развертывание состоялось в Курской области в октябре 2024 года.

Отдельно Скибицкий заявил о помощи КНДР России в области баллистических ракет. По его словам, к августу прошлого года Северная Корея передала не менее 150 ракет KN-23 или KN-24, а ещё 120 ракет было обещано.

В то же время сестра Ким Чен Ина Ким Ё Чжон назвала сообщения о возможной отправке в Россию ещё десятков тысяч военных "безосновательным выдуманным сценарием".

Напомним, ранее ISW сообщал, что Россия усиливает баллистические удары по Украине с помощью ракет из КНДР. По данным ГУР, по состоянию на июль 2026 года РФ получила около 50 северокорейских ракет KN-23, KN-24 и KN-30.

Ранее сообщалось, что Северная Корея передала России около 50 баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30. Российские войска уже применяли ракеты KN-23 и KN-24 для нанесения ударов по Украине.

Напомним, 19 августа KCNA сообщило о реакции сестры Ким Чен Ына на заявление Владимира Зеленского об отправке военнослужащих КНДР в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Северная Корея помогает России в войне против Украины.