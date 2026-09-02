Небезпечний союз Москви і Пхеньяна: Південна Корея заявила, що співпраця РФ і КНДР затягує війну

Військова співпраця Росії та КНДР, зокрема передача балістичних ракет і розгортання військових, сприяє затягуванню війни проти України. У Південній Кореї також заявили, що така взаємодія порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Про це заявив постійний представник Південної Кореї при ООН Чжу Хун Са під час засідання Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на окупованих територіях України.

Дипломат зазначив, що Сеул залишається серйозно стурбованим тим, як триває співпраця РФ та КНДР. За його словами, попри неодноразові заклики припинити військову взаємодію, Москва і Пхеньян не змінили свого курсу.

Представник Південної Кореї уточнив, що йдеться про передачу озброєнь, зокрема балістичних ракет, а також розгортання військових. Саме такі дії, за його словами, сприяють продовженню війни, яку розпочала Росія, та створюють загрози міжнародному миру і безпеці.

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Окремою частиною цієї підтримки є балістичні ракети КНДР для Росії. Північнокорейське озброєння вже пов'язують із російськими ударами по Україні, що є одним із проявів участі КНДР у війні проти України.

Чжу Хун Са закликав Москву та Пхеньян припинити військову співпрацю.

“Дипломатична взаємодія є необхідною умовою для завершення цієї війни. Це війна, яка не мала розпочинатися й має закінчитися без подальших зволікань”, — підкреслив дипломат.

Він також звернув увагу на різке зростання кількості жертв серед цивільного населення України. За даними ООН, у липні внаслідок російських атак загинули щонайменше 437 цивільних, а понад 2600 людей отримали поранення. Це найвищий показник із травня 2022 року.

Представник Південної Кореї закликав приділити особливу увагу тимчасово окупованим територіям, де цивільні залишаються особливо вразливими. Він також наголосив на необхідності повернення насильно переміщених дітей та інших цивільних, які перебувають далеко від своїх родин.

На тлі заяв про війська КНДР в Україні Південна Корея закликала Росію та Північну Корею припинити військову взаємодію, яка, за словами дипломата, сприяє продовженню війни.

Нагадаємо, раніше ISW звертав увагу на посилення Росією балістичних атак по Україні із застосуванням північнокорейських ракет. За інформацією ГУР, до липня 2026 року РФ могла отримати від КНДР близько 50 ракет KN-23, KN-24 та KN-30.

Російські військові вже використовували KN-23 і KN-24 під час ударів по Україні. Повідомлялося також, що Північна Корея передала Москві нову партію балістичного озброєння, зокрема ракет зазначених типів.

19 серпня північнокорейське агентство KCNA оприлюднило реакцію сестри Кім Чен Ина на заяву президента України Володимира Зеленського щодо відправлення військових КНДР до Росії.

Зеленський раніше заявляв, що Північна Корея продовжує допомагати Росії у війні проти України.