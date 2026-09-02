Опасный союз Москвы и Пхеньяна: Южная Корея заявила, что сотрудничество РФ и КНДР затягивает войну

Военное сотрудничество России и КНДР, в частности поставки баллистических ракет и развертывание войск, способствует затягиванию войны против Украины. В Южной Корее также заявили, что такое взаимодействие нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил постоянный представитель Южной Кореи при ООН Чжу Хун Са в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного ситуации на оккупированных территориях Украины.

Дипломат отметил, что Сеул по-прежнему серьезно обеспокоен продолжающимся сотрудничеством между РФ и КНДР. По его словам, несмотря на неоднократные призывы прекратить военное сотрудничество, Москва и Пхеньян не изменили своего курса.

Представитель Южной Кореи уточнил, что речь идет о передаче вооружений, в частности баллистических ракет, а также о развертывании военных. Именно такие действия, по его словам, способствуют продолжению войны, начатой Россией, и создают угрозу международному миру и безопасности.

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Отдельной составляющей этой поддержки являются баллистические ракеты КНДР для России. Северокорейское вооружение уже связывают с российскими ударами по Украине, что является одним из проявлений участия КНДР в войне против Украины.

Чжу Хун Са призвал Москву и Пхеньян прекратить военное сотрудничество.

"Дипломатическое взаимодействие является необходимым условием для завершения этой войны. Это война, которая не должна была начинаться и должна закончиться без дальнейших промедлений", — подчеркнул дипломат.

Он также обратил внимание на резкое увеличение числа жертв среди гражданского населения Украины. По данным ООН, в июле в результате российских атак погибли по меньшей мере 437 мирных жителей, а более 2600 человек получили ранения. Это самый высокий показатель с мая 2022 года.

Представитель Южной Кореи призвал уделить особое внимание временно оккупированным территориям, где гражданское население по-прежнему находится в особенно уязвимом положении. Он также подчеркнул необходимость возвращения насильственно перемещенных детей и других гражданских лиц, находящихся вдали от своих семей.

На фоне заявлений о присутствии войск КНДР в Украине Южная Корея призвала Россию и Северную Корею прекратить военное сотрудничество, которое, по словам дипломата, способствует продолжению войны.

Напомним, ранее ISW обращал внимание на усиление Россией баллистических атак по Украине с применением северокорейских ракет. По информации ГУР, к июлю 2026 года РФ могла получить от КНДР около 50 ракет KN-23, KN-24 и KN-30.

Российские военные уже применяли ракеты KN-23 и KN-24 при нанесении ударов по Украине. Сообщалось также, что Северная Корея передала Москве новую партию баллистического вооружения, в том числе ракет указанных типов.

19 августа северокорейское агентство KCNA обнародовало реакцию сестры Ким Чен Ына на заявление президента Украины Владимира Зеленского об отправке военнослужащих КНДР в Россию.

Зеленский ранее заявлял, что Северная Корея продолжает оказывать помощь России в войне против Украины.