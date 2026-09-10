Расширяет производство: Северная Корея построила новый объект по обогащению урана, — МАГАТЭ (фото)
Северная Корея недавно построила новый объект по обогащению урана на своей главной ядерной площадке в Йонбёне. Новое двухэтажное здание способно вместить до 28 каскадов центрифуг.
Кроме того, КНДР приступила к эксплуатации расширенной пристройки на своем обогатительном предприятии в Кансоне. Об этом 9 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Отчет от 28 августа составлен на основе спутниковых снимков и материалов из открытых источников, включая фотографии, опубликованные государственными СМИ Северной Кореи, поскольку МАГАТЭ не имело возможности направить своих инспекторов в страну с 2009 года. Когда эксперты сравнили спутниковые снимки, они идентифицировали новое здание в Йонбёне как второй объект по обогащению урана на этой территории.
Фотографии в СМИ, сделанные во время июньского визита северокорейского лидера Ким Чен Ына, указывают на то, что каскады центрифуг установлены как на верхнем, так и на нижнем этажах главного здания. Эксперты отмечают в отчете, что в общей сложности таких каскадов, запечатленных на снимке, здесь может разместиться до 28.
Кроме того, в отчете специалисты пришли к выводу, что имеются признаки, указывающие на начало работ в январе на объекте по обогащению урана в Кансоне, недалеко от Пхеньяна. Речь идет о пристройке, возведенной в 2024 году.
"Текущая эксплуатация обогатительных установок в Кансоне и Йонбене, а также сообщения о дальнейшем расширении производства КНДР оружейного ядерного материала вызывают серьезную озабоченность"
МАГАТЭ также заявило, что развитие ядерной программы Северной Кореи нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.
Напомним, в начале сентября постоянный представитель Южной Кореи при ООН Чжу Хун Са во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что сотрудничество РФ и КНДР затягивает войну в Украине.
Кроме того, в августе заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью CNN заявил, что КНДР перебросила в Россию тысячи своих военнослужащих.