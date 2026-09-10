Расширяет производство: Северная Корея построила новый объект по обогащению урана, — МАГАТЭ (фото)

Северная Корея недавно построила новый объект по обогащению урана на своей главной ядерной площадке в Йонбёне. Новое двухэтажное здание способно вместить до 28 каскадов центрифуг.

Кроме того, КНДР приступила к эксплуатации расширенной пристройки на своем обогатительном предприятии в Кансоне. Об этом 9 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отчет от 28 августа составлен на основе спутниковых снимков и материалов из открытых источников, включая фотографии, опубликованные государственными СМИ Северной Кореи, поскольку МАГАТЭ не имело возможности направить своих инспекторов в страну с 2009 года. Когда эксперты сравнили спутниковые снимки, они идентифицировали новое здание в Йонбёне как второй объект по обогащению урана на этой территории.

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Спутниковый снимок нового ядерного объекта КНДР в Йонбене Фото: Reuters

Фотографии в СМИ, сделанные во время июньского визита северокорейского лидера Ким Чен Ына, указывают на то, что каскады центрифуг установлены как на верхнем, так и на нижнем этажах главного здания. Эксперты отмечают в отчете, что в общей сложности таких каскадов, запечатленных на снимке, здесь может разместиться до 28.

Ким Чен Ин во время посещения объекта в июне

Кроме того, в отчете специалисты пришли к выводу, что имеются признаки, указывающие на начало работ в январе на объекте по обогащению урана в Кансоне, недалеко от Пхеньяна. Речь идет о пристройке, возведенной в 2024 году.

"Текущая эксплуатация обогатительных установок в Кансоне и Йонбене, а также сообщения о дальнейшем расширении производства КНДР оружейного ядерного материала вызывают серьезную озабоченность" заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ также заявило, что развитие ядерной программы Северной Кореи нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Напомним, в начале сентября постоянный представитель Южной Кореи при ООН Чжу Хун Са во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что сотрудничество РФ и КНДР затягивает войну в Украине.

Кроме того, в августе заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью CNN заявил, что КНДР перебросила в Россию тысячи своих военнослужащих.