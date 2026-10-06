Отражать атаки хуситов: Турция и Пакистан немедленно развернут войска в Саудовской Аравии

Турция и Пакистан объявили о немедленном развертывании вооружённых сил в Саудовской Аравии. Страны согласились помочь отражать атаки боевиков-хуситов, терроризирующих регион.

В понедельник, 5 октября, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились задействовать механизм коллективного сдерживания на случай нападений на королевство и немедленно приступить к выполнению своих совместных оборонных обязательств. Об этом сообщило издание Al Arabiya.

Этому заявлению предшествовало экстренное заседание сторон в рамках Стратегического политического и оборонного комитета "Оборонного альянса Мекки", которое состоялось в Эр-Рияде. В ходе встречи страны договорились принять немедленные необходимые меры для обеспечения скоординированных сил и военных ресурсов, а также их быстрого развертывания в Саудовской Аравии. Стороны также выразили надежду, что их действия усилят сдерживающий эффект и продемонстрируют их решимость защищать свою безопасность, суверенитет и территориальную целостность.

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Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман после экстренного заседания заявил, что Турция и Пакистан совместно с королевством "однозначно" противостоят нападениям, направленным против страны и исламских мечетей.

Кроме того, в ходе экстренного заседания отставной пакистанский генерал-лейтенант Науман Махмуд был назначен первым генеральным секретарем альянса. Он избран на трехлетний срок.

Напомним, 3 октября агентство Reuters сообщало, что Саудовская Аравия готовит масштабную операцию против хуситов, чтобы снять блокаду Красного моря.

В сентябре хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии с помощью дронов и ракет, после чего вблизи аэропорта вспыхнул пожар.