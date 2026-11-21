После атаки судно Sparta II потеряло управление и было отнесено течением к территориальным водам Финляндии. На борту продолжается пожар.

Российский сухогруз Sparta II был атакован украинскими беспилотниками в территориальных водах РФ, после чего потерял контроль над управлением и дрейфовал в территориальных водах Финляндии. Об этом медиа Yle рассказал командующий Пограничной охраной Финляндии Илья Ильин.

Сложившаяся ситуация на данный момент не представляет опасности для морского судоходства, отметил пограничник, добавив, что пожар на судне продолжается.

При этом экипаж судна пытается потушить возгорание, а Пограничная служба прорабатывает варианты эвакуации моряков.

Пожар на судне Sparta II Фото: из открытых источников

Также пока неизвестно, будет ли впоследствии судно, находящееся в ведении Министерства обороны России, вместе с экипажем доставлено в Финляндию.

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Пожар на судне Sparta II Фото: из открытых источников

Глава Пограничной службы не исключает, что на борту находятся военные грузы, однако производить проверку судна без ордера и наличия веских оснований невозможно.

В то же время военный эксперт Марко Эклунд предполагает, что грузовое судно, принадлежащее компании с ограниченной ответственностью "Оборонлогистика", перевозило военный груз и Силы обороны Украины знали об этом.

Согласно данным ГУР МОУ, судно SPARTA II (IMO 9160994) было замечено в перевозке военных грузов РФ, в частности ЗРК С-300, вероятно, для использования в войне против Украины.

Напомним, в водах Финского залива было атаковано российское грузовое судно Sparta II, которое следовало в Калининград из Санкт-Петербурга.

Также Фокус писал, что в апреле десятки танкеров "теневого" флота России застряли в Финском заливе из-за атак, парализовавших работу портов.