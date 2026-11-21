Після атаки судно "Sparta II" втратило керування і було віднесено течією до територіальних вод Фінляндії. На борту триває пожежа.

Російський суховантаж "Sparta II" зазнав атаки з боку українських безпілотників у територіальних водах РФ, після чого втратив контроль над керуванням і дрейфував у територіальних водах Фінляндії. Про це медіа Yle розповів командувач Прикордонної охорони Фінляндії Ілля Ільїн.

Наразі ситуація, що склалася, не становить небезпеки для морського судноплавства, зазначив прикордонник, додавши, що пожежа на судні триває.

При цьому екіпаж судна намагається загасити вогонь, а Прикордонна служба розглядає варіанти евакуації моряків.

Пожежа на судні "Sparta II" Фото: з відкритих джерел

Також поки що невідомо, чи буде згодом судно, що перебуває у віданні Міністерства оборони Росії, разом з екіпажем доставлено до Фінляндії.

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Пожежа на судні "Sparta II" Фото: з відкритих джерел

Голова Прикордонної служби не виключає, що на борту перевозять військові вантажі, однак провести огляд судна без ордера та наявності вагомих підстав неможливо.

Водночас військовий експерт Марко Еклунд припускає, що вантажне судно, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю "Оборонлогістика", перевозило військовий вантаж, і Сили оборони України знали про це.

Згідно з даними ГУР МОУ, судно SPARTA II (IMO 9160994) було помічено під час перевезення військових вантажів РФ, зокрема ЗРК С-300, ймовірно, для використання у війні проти України.

Нагадаємо, у водах Фінської затоки було атаковано російське вантажне судно "Sparta II", яке прямувало до Калінінграда з Санкт-Петербурга.

Також Фокус повідомляв, що у квітні десятки танкерів "тіньового" флоту Росії застрягли у Фінській затоці через атаки, які паралізували роботу портів.