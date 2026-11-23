Российские военные цели вблизи Ливии были поражены морскими дронами СБУ. Для атаки было задействовано семь аппаратов украинского производства.

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение удара по военному кораблю РФ у берегов Ливии. Служба безопасности Украины и Силы обороны провели морскую операцию и потопили новейший российский корвет "Меркурий" вместе с вертолетом Ка-27. Кроме того, был нанесен удар по российскому сухогрузу MV ANGARA.

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