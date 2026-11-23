В ливийском порту Бенгази в результате атаки как минимум трёх беспилотников затонул российский корвет "Меркурий". По предварительным данным, погибли несколько граждан России и Ливии, находившихся на борту.

Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

Нападение произошло на рассвете 22 ноября. Судно находилось в гражданском морском порту Бенгази, недалеко от военно-морской базы. По словам местных жителей, они видели, как три беспилотника атаковали корабль.

В результате удара на борту произошел взрыв и возник пожар. По данным спутниковой компании Vantor, на снимках от 22 ноября видно, что корвет почти полностью перевернулся и затонул. Над водой осталась лишь его носовая часть. Возле причала также были зафиксированы обломки судна и дым.

По информации местных источников, судно перевозило оружие, боеприпасы и беспилотники. Ранее администрация восточной части Ливии сообщала, что российское судно прибыло в порт для дозаправки и пополнения запасов в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией.

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Позже агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники сообщило, что несколько украинских морских беспилотников, возможно, были запущены по кораблю с базы украинских сил на западе Ливии. Однако ответственность за атаку никто не взял, а официальной реакции России на момент публикации не было.

Администрация Бенгази заявила о начале совместного с Россией расследования, цель которого — установить обстоятельства нападения и лиц, причастных к нему. Также там сообщили, что пожар удалось потушить, а место происшествия взято под охрану.

Премьер-министр восточного правительства Ливии Осама Хаммад обратился к Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности ООН с просьбой провести международное расследование этих атак. Он также призвал проверить информацию о возможном присутствии украинских специалистов в стране.

Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) также призвала провести независимое расследование. Там подчеркнули, что страна не должна становиться ареной иностранных конфликтов.

В Al Jazeera также сообщили об отдельном нападении морского беспилотника на торговое судно под флагом Мальты у порта Бенгази вечером 22 ноября. По данным местного Министерства здравоохранения, всех членов экипажа, пострадавших в результате взрыва, спасли и доставили на лечение.

Ранее об атаке на корвет "Меркурий" сообщили OSINT-аналитики Telegram-канала "Стратегическая авиация". По их данным, Черноморский флот РФ задействовал это судно для сопровождения и охраны российских транспортных кораблей. Среди них были суда, доставлявшие военные грузы в африканские страны для обеспечения деятельности так называемого "Африканского корпуса".