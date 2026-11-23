Российский корвет "Меркурий", взорвавшийся в воскресенье на военно-морской базе в Ливии, мог пойти ко дну в результате вероятной атаки украинских морских дронов. В результате инцидента погибли граждане Ливии и России.

По словам двух ливийских военных чиновников, удар по военно-морской базе в Бенгази на востоке страны привел к серьезным повреждениям корвета российского флота "Меркурий", а также вызвал сильный пожар на объекте. Ливийские источники утверждают, что несколько дронов якобы были запущены с базы на востоке страны, которой "руководят украинские военные", сообщило издание Associated Press.

Ливийская сторона также сообщила, что в сторону базы в Бенгази было запущено не менее 6 беспилотников. Четыре из них якобы удалось перехватить и уничтожить, однако два долетели до цели.

Правительство Ливии заявило, что удар, нанесенный в воскресенье, привел к взрыву и пожару на базе, который впоследствии удалось потушить. Также власти объявили о начале ливийско-российского расследования инцидента. При этом ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за взрыв на корвете.

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В результате атаки могли погибнуть россияне

Вечером 22 ноября телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники сообщил, что в результате атаки на судно якобы погибло неизвестное количество граждан Ливии и России. Они также сообщили журналистам, что на борту судна находились оружие, боеприпасы и дроны. В то же время информация о погибших и наличии оружия на борту не была подтверждена.

Местные источники также утверждают, что атаку на корвет совершили не два, а как минимум три беспилотника.

Компания Vantor обнародовала спутниковые снимки с места происшествия. Судя по ним, большая часть судна перевернулась и затонула, а над водой оставался виден лишь его нос.

Напомним, об атаке на корвет "Меркурий" сообщили OSINT-аналитики канала "Стратегическая авиация". Известно, что Черноморский флот РФ использовал судно для сопровождения и охраны российских транспортных судов, в частности тех, которые перевозили военные грузы в страны Африки для обеспечения деятельности так называемого "Африканского корпуса".

Недавно также произошло столкновение российских кораблей у берегов Великобритании.