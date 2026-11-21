Российский фрегат, охранявший танкеры "теневого флота", сам оказался среди поврежденных судов после вероятного столкновения во время дозаправки в Северном море.

На пятом году полномасштабной войны российский флот продолжает терять боевые корабли в результате ударов Сил обороны Украины, а те суда, которые остаются на плаву, вынуждены держаться подальше от зоны поражения украинского оружия. Однако на этот раз проблемы настигли российских моряков там, где они, похоже, меньше всего этого ожидали: у берегов Великобритании столкнулись два корабля РФ, причем оба получили повреждения.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на источники в НАТО. Другие СМИ также проанализировали данные о движении судов, которые могут пролить свет на обстоятельства столкновения.

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Речь идет о том, что российский военный фрегат "Неустрашимый", который в течение нескольких месяцев сопровождал танкеры российского "теневого флота" вблизи Великобритании, столкнулся с российским судном-заправщиком в Северном море. В результате инцидента оба корабля получили повреждения.

Точную дату столкновения и название второго судна Daily Mail не раскрывает. В то же время OSINT-проект Russian Forces Spotter предполагает, что речь идет о российском танкере-заправщике "Валентин Рыков" (IMO: 4750653), который в октябре направлялся к фрегату для дозаправки. Аналитики обращают внимание на то, что российский танкер-заправщик "Валентин Рыков" 20 октября внезапно остановился в районе Outer Galloper в Северном море.

Это место совпадает с районом, где, по сообщениям, "Валентин Рыков" мог заправлять российский военный фрегат "Неустрашимый". После остановки танкер изменил курс, не зашел в Ла-Манш и вернулся в Балтийское море.

Маршрут движения российского танкера-снабженца "Валентин Рыков" в Северном море Фото: The Insider

27 октября оба корабля были замечены вместе в датском проливе Большой Бельт. На тот момент "Неустрашимый" уже более трёх месяцев находился у берегов Великобритании и сопровождал российские танкеры через Ла-Манш. Таким образом, "Валентин Рыков" является вероятным участником столкновения, но его причастность пока не подтверждена официально.

По информации источников The Telegraph в британском министерстве обороны, российские корабли столкнулись со сложными погодными условиями. В связи с этим они искали более спокойные воды у восточного побережья Шотландии, чтобы пополнить запасы.

22 октября за передвижением российских судов следили британский патрульный корабль HMS Tyne и разведывательный беспилотник MQ-9B Protector. Дрон вылетел с авиабазы Воддингтон.

OSINT-проект Russian Forces Spotter предполагает, что столкновение могло произойти именно во время дозаправки в условиях сильного волнения на море. Из-за больших волн экипажи могли не соблюсти безопасное расстояние между кораблями. В то же время британская сторона не сообщала об официально установленных обстоятельствах аварии.

По информации Daily Mail, оба российских корабля получили незначительные повреждения. Они, скорее всего, были поверхностными и касались корпуса и оборудования на палубе фрегата.

Отметим, что официального подтверждения столкновения со стороны России или Великобритании в открытых источниках пока нет. Информация о повреждениях, названии второго судна и причинах аварии основана на сообщениях СМИ, источниках в НАТО и анализе данных о движении кораблей.

Почему российские корабли вынуждены сопровождать "теневой флот"

Российский фрегат "Неустрашимый" находился вблизи британских берегов более трёх месяцев. Его задачей было сопровождать танкеры российского "теневого флота" через Ла-Манш. Речь идет о сети судов, с помощью которых Россия продолжает перевозить нефть и другие энергоресурсы, в частности в обход западных санкций. Такие перевозки имеют важное значение для сохранения российских нефтяных доходов, которые помогают финансировать войну против Украины.

Королевский флот Великобритании ранее сообщал, что Россия задействует военные корабли для охраны судов, связанных с перевозкой грузов, подпадающих под санкции. В частности, в августе 2026 года ВМС Великобритании сообщали, что для сопровождения таких перевозок Россия вынуждена задействовать дорогостоящие военные ресурсы, в том числе фрегат "Неустрашимый". Перемещение "Неустрашимого" британский Королевский флот отслеживал с 1 по 14 октября.

Источники Daily Mail в НАТО связывают риск подобных морских инцидентов с длительным пребыванием российских военных кораблей в море. По их словам, необходимость постоянно сопровождать танкеры вынуждает российский флот откладывать ремонт и модернизацию боевых единиц.

Один из собеседников издания заявил, что российские корабли фактически эксплуатируются почти до полного износа.

Напомним, российский военно-морской флот фактически исчез из Средиземного моря — подобной ситуации НАТО не наблюдало в течение десяти лет, с 2016 года. Среди основных причин называют утрату полноценного доступа к военно-морской базе в сирийском Тартусе, проблемы с логистикой и нехватку вспомогательных судов.

Также Фокус сообщал, что французские военные задержали российский нефтяной танкер DF Peak в Индийском океане вблизи острова Реюньон по подозрению в использовании поддельного флага. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил эту операцию и подчеркнул, что судно находится под санкциями Украины, ЕС и США.