Російський фрегат, який охороняв танкери тіньового флоту, сам опинився серед пошкоджених суден після ймовірного зіткнення під час дозаправки в Північному морі.

На п'ятому році повномасштабної війни російський флот продовжує втрачати бойові кораблі внаслідок ударів Сил оборони України, а ті судна, що залишаються на плаву, змушені триматися подалі від зони ураження української зброї. Однак цього разу проблеми наздогнали російських моряків там, де вони, схоже, найменше очікували: поблизу берегів Великої Британії зіткнулися два кораблі РФ, причому обидва отримали пошкодження.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail із посиланням на джерела в НАТО. Інші медіа також проаналізували дані руху суден, які можуть пролити світло на обставини зіткнення.

Йдеться про те, що російський військовий фрегат "Неустрашимий", який протягом кількох місяців супроводжував танкери російського "тіньового флоту" поблизу Великої Британії, зіткнувся з російським судном-заправником у Північному морі. В результаті інциденту обидва кораблі зазнали пошкоджень.

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Точну дату зіткнення та назву другого судна Daily Mail не розкриває. Водночас OSINT-проєкт Russian Forces Spotter припускає, що йдеться про російський танкер постачання "Валентин Риков" (IMO: 4750653), який у жовтні прямував до фрегата для дозаправлення. Аналітики звертають увагу на те, що російський танкер-заправник "Валентин Риков" 20 жовтня раптово зупинився в районі Outer Galloper у Північному морі.

Це місце збігається з районом, де, за повідомленнями, "Валентин Риков" міг заправляти російський військовий фрегат "Неустрашимий". Після зупинки танкер змінив курс, не зайшов до Ла-Маншу та повернувся до Балтійського моря.

Маршрут руху російського танкера постачання "Валентин Риков" у Північному морі Фото: The Insider

27 жовтня обидва кораблі помітили разом у данській протоці Великий Бельт. На той момент "Неустрашимый" уже понад три місяці перебував біля британських берегів і супроводжував російські танкери через Ла-Манш. Таким чином, "Валентин Риков" є ймовірним учасником зіткнення, але його причетність наразі не підтверджена офіційно.

За інформацією джерел The Telegraph у британському оборонному відомстві, російські кораблі зіткнулися зі складними погодними умовами. Через це вони шукали спокійніші води біля східного узбережжя Шотландії, щоб поповнити запаси.

22 жовтня за пересуванням російських суден стежили британський патрульний корабель HMS Tyne та розвідувальний безпілотник MQ-9B Protector. Дрон вилетів із авіабази Воддінгтон.

OSINT-проєкт Russian Forces Spotter припускає, що зіткнення могло статися саме під час дозаправки за умов сильного хвилювання моря. Через великі хвилі екіпажі могли не втримати безпечну відстань між кораблями. Водночас британська сторона не повідомляла про офіційно встановлені обставини аварії.

За інформацією Daily Mail, обидва російські кораблі отримали незначні пошкодження. Вони, швидше за все, були поверхневими та стосувалися корпусу й обладнання на палубі фрегата.

Зазначимо, що офіційного підтвердження зіткнення від Росії або Великої Британії у відкритих повідомленнях наразі немає. Інформація про пошкодження, назву другого судна та причини аварії ґрунтується на повідомленнях медіа, джерелах у НАТО та аналізі даних руху кораблів.

Чому російські кораблі змушені супроводжувати "тіньовий флот"

Російський фрегат "Неустрашимий" перебував поблизу британських берегів понад три місяці. Його завданням було супроводжувати танкери російського "тіньового флоту" через Ла-Манш. Йдеться про мережу суден, за допомогою яких Росія продовжує перевозити нафту та інші енергоресурси, зокрема в обхід західних санкцій. Такі перевезення мають важливе значення для збереження російських нафтових доходів, які допомагають фінансувати війну проти України.

Королівський флот Великої Британії раніше повідомляв, що Росія залучає військові кораблі для охорони суден, пов'язаних із перевезенням підсанкційних вантажів. Зокрема, у серпні 2026 року ВМС Великої Британії повідомляли, що для супроводу таких перевезень Росія змушена залучати дорогі військові ресурси, зокрема фрегат "Неустрашимий". Переміщення "Неустрашимого" британський Королівський флот відстежував з 1 до 14 жовтня.

Джерела Daily Mail у НАТО пов'язують ризик подібних морських інцидентів із тривалим перебуванням російських військових кораблів у морі. За їхніми словами, необхідність постійно супроводжувати танкери змушує російський флот відкладати ремонт і модернізацію бойових одиниць.

Один зі співрозмовників видання заявив, що російські кораблі фактично експлуатують майже до повного зношення.

Нагадаємо, російський військовий флот фактично зник із Середземного моря — такої ситуації НАТО не спостерігало протягом десяти років, із 2016 року. Серед головних причин називають втрату повноцінного доступу до військово-морської бази в сирійському Тартусі, проблеми з логістикою та нестачу допоміжних суден.

Також Фокус писав, що французькі військові затримали російський нафтовий танкер DF Peak в Індійському океані поблизу острова Реюньйон через підозру у використанні фальшивого прапора. Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив операцію та наголосив, що судно перебуває під санкціями України, ЄС і США.