"Востаннє бачили таке у 2016 році": НАТО заявило про зникнення флоту РФ із Середземного моря

Такої ситуації не траплялося з 2016 року, коли у Середземному морі зникав російський флот. Однією з головних причин у НАТО називають втрату повноцінного доступу до бази в сирійському Тартусі.

Військово-морська присутність Росії в Середземному морі суттєво скоротилася: приблизно два місяці до початку вересня 2026 року в регіоні не було жодного російського військового корабля. Про це виданню Breaking Defense розповіли військовий чиновник НАТО та двоє аналітиків.

"Востаннє ми бачили відсутність там будь-якої російської присутності, зокрема бойових кораблів чи військових суден, у 2016 році", – заявив представник НАТО.

Однією з причин він називає втрату повноцінного доступу до військово-морської бази в сирійському Тартусі. Після зміни влади в Сирії нове керівництво припинило дію попередньої угоди про оренду порту, і забезпечувати кораблі в регіоні стало значно складніше. У серпні сторони домовилися використовувати російські об'єкти в Тартусі та на авіабазі Хмеймім як центри спільної підготовки сирійських і російських сил, проте колишніх можливостей з обслуговування флоту це автоматично не відновлює.

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Окрім того, флоту бракує допоміжних суден для супроводу торговельних кораблів, зокрема так званого тіньового флоту. Як приклад представник НАТО навів фрегати, які Росія постійно тримає в Ла-Манші: постачання для них забезпечує ремонтне судно класу "Амур", призначене для доставки деталей і ремонту, а не для поповнення запасів, тож доводиться вдаватися до перевалки з корпусу на корпус – а це, за його словами, справді небезпечно.

Російські військові кораблі, зазначив чиновник, дедалі частіше залучають до супроводу торговельного судноплавства в Балтійському, Північному та Середземному морях. Така робота забирає цінні дні в морі й обмежує здатність флоту виділяти сили для інших завдань. Разом логістичні проблеми, обмежене базування та зростання навантаження ускладнюють підтримання постійної присутності в Середземномор'ї.

Аналітики пов'язують нинішні труднощі з браком ресурсів і готовності флоту, однак у довгій перспективі ситуація може змінитися. Професор міжнародної безпеки Ланкастерського університету й запрошений науковий співробітник Центру стратегічних досліджень Королівського флоту Безіл Джермонд погоджується, що обмежені надводні можливості Росії дедалі більше переорієнтовують на охорону стратегічно важливих торговельних суден, включно з тіньовим флотом. За його оцінкою, стратегічний інтерес і залишкова здатність відправляти кораблі в Середземне море Росія зберігає, а нинішній стан не є ні постійною зміною, ні тимчасовою аномалією – це наслідок стратегічної та оперативної реальності, у якій опинився російський флот.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа дозволила продавати підсанкційні нафтові танкери, щоб нові власники могли відновлювати їх і використовувати для перевезення нафти, яка під санкції не підпадає.

Також у Вашингтоні шукають можливості зняти частину санкцій проти РФ і дозволити роботу танкерам "тіньового флоту" – для вільного перевезення нафти їм доведеться отримувати дозвіл безпосередньо в Міністерстві фінансів США.