У Трампа знайшли лазівку для танкерів тіньового флоту РФ: санкції залишаються, але є нюанс

Адміністрація Дональда Трампа дозволила продавати підсанкційні нафтові танкери, щоб нові власники могли відновлювати їх і використовувати для перевезення нафти, яка не підпадає під санкції.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє Bloomberg.

За оцінкою Райта, у світовому тіньовому флоті перебуває близько 1600 суден під санкціями. Ініціатива США може додати до легального флоту десятки або навіть сотні танкерів.

Американський уряд співпрацює з інвесторами, які купуватимуть законсервовані підсанкційні судна, ремонтуватимуть їх і залучатимуть до перевезень нафти, на яку не поширюються обмеження.

Райт заперечив, що йдеться про просте скасування санкцій. За його словами, адміністрація США запроваджує процедуру надання таким танкерам легального статусу, а їхні нові власники не перевозитимуть підсанкційну нафту.

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“Ми переведемо частину суден із того, що я називаю “флотом поганих хлопців”, до “флоту хороших хлопців”. Вони більше не перевозитимуть нафту, яка підпадає під санкції”, — заявив міністр.

Як зазначає Bloomberg, ініціатива з'явилася на тлі зростання вартості морських перевезень через війну на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки. За даними видання, перевезення нафти з Перської затоки до Східної Азії подорожчало більш ніж у шість разів порівняно з періодом до конфлікту.

Райт також пояснив, що співпраця адміністрації Трампа з російським президентом Володимиром Путіним щодо виведення російських запасів дизельного пального на світовий ринок мала, серед іншого, стимулювати Кремль до завершення війни проти України. За словами міністра, Росія могла б збільшити експорт дизеля, якби припинила бойові дії, домовилася про енергетичне перемир'я з Україною або скоротила споживання пального для воєнних потреб.

Зазначимо, Фокус раніше повідомляв про затримання російського танкера тіньового флоту, який перебував під санкціями Євросоюзу. Міністерство оборони Франції та президент Емманюель Макрон оприлюднили кадри операції із захоплення судна, що перевозило підсанкційну нафту. До неї залучили спецпризначенців і вертоліт.

У серпні 2026 року стало відомо, що Росія почала шукати не лише нафтові танкери, а й газовози для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), щоб розширити свій тіньовий флот. У жовтні Дональд Трамп уклав угоду щодо російського дизельного пального, за якою США мають отримати близько 5 млн тонн нафти протягом кількох місяців.