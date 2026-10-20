У Трампа нашли лазейку для танкеров теневого флота РФ: санкции остаются, но есть нюанс

Администрация Дональда Трампа разрешила продавать нефтяные танкеры, подпадающие под санкции, чтобы новые владельцы могли их восстанавливать и использовать для перевозки нефти, не подпадающей под санкции.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает Bloomberg.

По оценке Райта, в мировом теневом флоте насчитывается около 1600 судов, на которые наложены санкции. Инициатива США может пополнить легальный флот десятками или даже сотнями танкеров.

Американское правительство сотрудничает с инвесторами, которые будут приобретать законсервированные суда, подпадающие под санкции, ремонтировать их и задействовать для перевозки нефти, на которую не распространяются ограничения.

Райт опроверг, что речь идет о простой отмене санкций. По его словам, администрация США вводит процедуру присвоения таким танкерам легального статуса, а их новые владельцы не будут перевозить нефть, подпадающую под санкции.

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"Мы переведем часть судов из того, что я называю "флотом плохих парней", в "флот хороших парней". Они больше не будут перевозить нефть, подпадающую под санкции", — заявил министр.

Как отмечает Bloomberg, эта инициатива возникла на фоне роста стоимости морских перевозок из-за войны на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива. По данным издания, перевозка нефти из Персидского залива в Восточную Азию подорожала более чем в шесть раз по сравнению с периодом до конфликта.

Райт также пояснил, что сотрудничество администрации Трампа с российским президентом Владимиром Путиным по выводу российских запасов дизельного топлива на мировой рынок должно было, среди прочего, стимулировать Кремль к прекращению войны против Украины. По словам министра, Россия могла бы увеличить экспорт дизельного топлива, если бы прекратила боевые действия, договорилась об энергетическом перемирии с Украиной или сократила потребление топлива для военных нужд.

Отметим, что Фокус ранее сообщал о задержании российского танкера "теневого флота", который находился под санкциями Евросоюза. Министерство обороны Франции и президент Эмманюэль Макрон обнародовали кадры операции по захвату судна, перевозившего нефть, подпадающую под санкции. К операции были привлечены спецназовцы и вертолёт.

В августе 2026 года стало известно, что Россия начала искать не только нефтяные танкеры, но и газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), чтобы расширить свой теневой флот. В октябре Дональд Трамп заключил соглашение о поставках российского дизельного топлива, по которому США должны получить около 5 млн тонн нефти в течение нескольких месяцев.