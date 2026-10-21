"Последний раз видели такое в 2016 году": в НАТО заявили об исчезновении флота РФ из Средиземного моря

Подобной ситуации не было с 2016 года, когда в Средиземном море исчез российский флот. Одной из главных причин в НАТО называют утрату полноценного доступа к базе в сирийском Тартусе.

Военно-морское присутствие России в Средиземном море существенно сократилось: примерно за два месяца до начала сентября 2026 года в регионе не было ни одного российского военного корабля. Об этом изданию Breaking Defense сообщили военный чиновник НАТО и двое аналитиков.

"Последний раз мы не наблюдали там какого-либо российского присутствия, в частности боевых кораблей или военных судов, в 2016 году", — заявил представитель НАТО.

Одной из причин он называет утрату полноценного доступа к военно-морской базе в сирийском Тартусе. После смены власти в Сирии новое руководство приостановило действие предыдущего соглашения об аренде порта, и обеспечивать корабли в регионе стало значительно сложнее. В августе стороны договорились использовать российские объекты в Тартусе и на авиабазе Хмеймим в качестве центров совместной подготовки сирийских и российских сил, однако это автоматически не восстанавливает прежние возможности по обслуживанию флота.

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Кроме того, флоту не хватает вспомогательных судов для сопровождения торговых кораблей, в частности так называемого "теневого флота". В качестве примера представитель НАТО привёл фрегаты, которые Россия постоянно держит в Ла-Манше: снабжение для них обеспечивает ремонтное судно класса "Амур", предназначенное для доставки запчастей и ремонта, а не для пополнения запасов, поэтому приходится прибегать к перевалке с судна на судно — а это, по его словам, действительно опасно.

Российские военные корабли, как отметил чиновник, всё чаще привлекаются для сопровождения торгового судоходства в Балтийском, Северном и Средиземном морях. Такая работа отнимает ценные дни в море и ограничивает способность флота выделять силы для других задач. В совокупности логистические проблемы, ограниченное базирование и растущая нагрузка затрудняют поддержание постоянного присутствия в Средиземноморье.

Аналитики связывают нынешние трудности с нехваткой ресурсов и готовности флота, однако в долгосрочной перспективе ситуация может измениться. Профессор международной безопасности Ланкастерского университета и приглашенный научный сотрудник Центра стратегических исследований Королевского флота Бэзил Джермонд соглашается с тем, что ограниченные надводные возможности России всё больше переориентируются на охрану стратегически важных торговых судов, включая теневой флот. По его оценке, Россия сохраняет стратегический интерес и остаточную способность направлять корабли в Средиземное море, а нынешнее положение дел не является ни постоянным изменением, ни временной аномалией — это следствие стратегической и оперативной реальности, в которой оказался российский флот.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа разрешила продавать нефтяные танкеры, попавшие под санкции, чтобы новые владельцы могли их восстанавливать и использовать для перевозки нефти, не подпадающей под санкции.

Кроме того, в Вашингтоне ищут возможности снять часть санкций против РФ и разрешить работу танкерам "теневого флота" — для свободной перевозки нефти им придется получать разрешение непосредственно в Министерстве финансов США.