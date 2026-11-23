Російський корвет "Меркурій", який вибухнув на військово-морській базі у Лівії у неділю, міг піти на дно внаслідок ймовірної атаки українських морських дронів. Внаслідок інциденту загинули громадяни Лівії та Росії.

Двоє лівійських військових чиновників, удар по військово-морській базі в Бенгазі на сході країни спричинив серйозні пошкодження корвету російського флоту "Меркурій", а також спричинив сильну пожежу на об'єкті. Лівійські джерела стверджують, що кілька дронів нібито було запущено з бази на сході країни, якою "керують українські військові", повідомило видання Associated Press.

Лівійська сторона також розкрила, що у бік бази в Бенгазі було запущено щонайменше 6 безпілотників. Чотири з них нібито вдалося перехопити та знищити, однак два долетіли до цілі.

Уряд Лівії заявив, що недільний удар спричинив вибух і пожежу на базі, яку згодом вдалося ліквідувати. Також влада оголосила про початок лівійсько-російського розслідування щодо інциденту. Водночас жодна зі сторін не взяла на себе відповідальність за вибух на корветі.

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Внаслідок атаки могли загинути росіяни

Увечері 22 листопада медіа Al Jazeera з посиланням на місцеві джерела розповіло, що в результаті атаки на судно нібито загинула невідома кількість громадян Лівії та Росії. Вони також повідомили журналістам, що на борту судна перебували зброя, боєприпаси та дрони. Водночас інформація щодо загиблих та розміщення зброї на борту не була підтверджена.

Місцеві джерела також стверджують, що атаку на корвет здійснили не два, а щонайменше три безпілотники.

Компанія Vantor оприлюднила супутникові знімки з місця інциденту. Згідно з ними, більша частина судна перекинулася й затонула, а над водою залишався видимим лише його ніс.

Нагадаємо, про атаку на корвет "Меркурій" повідомляли OSINT-аналітики каналу "Стратегічна авіація". Відомо, що Чорноморський флот РФ використовував судно для супроводу та охорони російських транспортних суден, зокрема тих, що перевозили військові вантажі до країн Африки для забезпечення діяльності так званого "Африканського корпусу".

Нещодавно також російські кораблі зіштовхнулися біля берегів Британії.