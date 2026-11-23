У лівійському порту Бенгазі внаслідок атаки щонайменше трьох безпілотників затонув російський корвет "Меркурій". За попередніми даними, загинули кілька громадян Росії та Лівії, які перебували на борту.

Про це повідомляє видання Al Jazeera з посиланням на місцеві джерела.

Атака сталася на світанку 22 листопада. Судно перебувало в цивільному морському порту Бенгазі, неподалік військово-морської бази. За словами місцевих жителів, вони бачили, як три безпілотники атакували корабель.

Унаслідок удару на борту стався вибух і виникла пожежа. За даними супутникової компанії Vantor, на знімках за 22 листопада видно, що корвет майже повністю перекинувся та затонув. Над водою залишилася лише його носова частина. Біля причалу також зафіксували уламки судна та дим.

За інформацією місцевих джерел, корабель перевозив зброю, боєприпаси та безпілотники. Раніше адміністрація східної частини Лівії повідомляла, що російське судно прибуло до порту для дозаправлення та поповнення запасів у межах угоди про співпрацю з Росією.

Відео дня

Пізніше Associated Press із посиланням на неназвані джерела повідомило, що кілька українських морських безпілотників могли бути запущені по кораблю з бази українських сил на заході Лівії. Однак відповідальність за атаку ніхто не взяв, а офіційної реакції Росії на момент публікації не було.

Адміністрація Бенгазі заявила про початок спільного з Росією розслідування, яке має встановити обставини атаки та причетних до неї. Також там повідомили, що пожежу вдалося загасити, а місце події взяли під охорону.

Прем'єр-міністр східного уряду Лівії Осама Хаммад звернувся до Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН із проханням провести міжнародне розслідування атак. Він також закликав перевірити інформацію про можливу присутність українських фахівців у країні.

Місія ООН у Лівії (UNSMIL) також закликала провести незалежне розслідування. Там наголосили, що країна не повинна ставати ареною для іноземних конфліктів.

В Al Jazeera також повідомили про окрему атаку морського безпілотника на торговельне судно під прапором Мальти біля порту Бенгазі ввечері 22 листопада. За даними місцевого Міністерства охорони здоров'я, усіх членів екіпажу, які постраждали внаслідок вибуху, врятували та доправили на лікування.

Раніше про атаку на корвет "Меркурій" повідомили OSINT-аналітики Telegram-каналу "Стратегічна авіація". За їхніми даними, Чорноморський флот РФ залучав це судно до супроводу й охорони російських транспортних кораблів. Серед них були судна, які доставляли військові вантажі до африканських країн для забезпечення діяльності так званого "Африканського корпусу".