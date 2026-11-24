Русская поговорка о "двух союзниках — армии и флоте" звучит достойно, но не соответствует реальности. Фокус и Financial Times проанализировали потери РФ от поражения корвета "Меркурий" и назвали их одними из главных поводов для стыда российского флота.

Российский военно-морской флот несет всё более значительные потери в войне против Украины, причём украинские морские дроны наносят удары по его кораблям далеко за пределами Чёрного моря, отмечает FT. Украинские морские беспилотники продемонстрировали способность наносить удары по российским военным и грузовым судам в Средиземном и Балтийском морях.

Одним из самых показательных эпизодов последних дней стала атака на российский корвет "Меркурий" в ливийском порту Бенгази. Удар был нанесён 22 ноября 2026 года. Украинские морские беспилотники врезались в борт корабля, после чего произошли мощные взрывы и пожар.

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23 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что операцию провела Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны. По его словам, для атаки было задействовано семь морских дронов. Украинская сторона заявила об уничтожении корвета.

Спутниковые снимки, обнародованные после удара, показали, что корабль перевернулся и частично оказался под водой. Ливийские представители также сообщали о значительных повреждениях судна и эвакуации экипажа.

Российский корвет "Меркурий" у причала в порту Бенгази после атаки украинских беспилотных катеров Фото: Скриншот

Отдельной целью стало российское грузовое судно "Ангара", которое, по заявлению украинского руководства, использовалось для перевозки вооружения. Украинская сторона рассматривает такие суда как военные цели, если они непосредственно способствуют укреплению военного потенциала России.

Еще один инцидент произошел в Балтийском море недалеко от Финляндии, где было атаковано российское грузовое судно. По информации Financial Times, Украина обосновала нанесение удара тем, что судно перевозило оружие.

Таким образом, география атак расширяется. Если раньше основным театром противостояния российского флота и украинских морских беспилотников было Чёрное море, то теперь под угрозой оказались российские суда и за пределами этого региона.

Почему российский флот оказался уязвим перед морскими дронами

Бывший британский военно-морской атташе в Москве и ветеран Королевского флота Великобритании Джон Форман считает, что российский флот обладает значительным потенциалом на бумаге, но на практике показывает себя хуже.

"На бумаге у России очень хороший флот, но на практике, я думаю, он довольно слабый", — отметил эксперт в комментарии Financial Times.

По его словам, российские военные не смогли должным образом адаптироваться к современным угрозам, которые представляют собой беспилотные морские катера.

Особенно показательным является отсутствие элементарных средств защиты кораблей в портах. В частности, речь идет о боновых заграждениях — специальных плавучих конструкциях, которые препятствуют приближению беспилотников и малых плавсредств к военным кораблям.

Форман отметил, что российские корабли по-прежнему стоят в портах без надлежащих защитных сооружений, хотя подобные меры уже давно применяются флотами, сталкивающимися с атакующими беспилотными катерами.

Он также подчеркнул, что российское командование, по-видимому, не учло возможность атак украинских сил вдали от линии фронта.

Черноморский флот РФ лишился возможности свободно действовать

Больше всего последствия войны ощутил Черноморский флот России. В начале полномасштабного вторжения Украина фактически не располагала полноценными военно-морскими силами, способными противостоять российским кораблям в открытом море. Часть украинских кораблей была утрачена или уничтожена еще в начале вторжения.

Однако Украина смогла изменить характер морского противостояния благодаря разработке и применению беспилотных катеров-камикадзе.

Одним из таких средств является морской дрон Magura. Согласно характеристикам, приведенным в материале Financial Times, он способен нести до 600 кг взрывчатки и имеет максимальную дальность действия около 800 морских миль.

Это позволяет украинским силам наносить удары по кораблям не только вблизи украинского побережья, но и на значительном расстоянии от него.

По данным Financial Times, с начала полномасштабной войны Россия признала потерю или повреждение как минимум восьми военных кораблей. Среди них — флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва", который затонул в апреле 2022 года после поражения украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

Количество поврежденных кораблей РФ Фото: Скриншот

В то же время экспертные оценки значительно выше: количество потопленных российских военных судов, включая малые корабли и буксиры, может достигать 21.

Из-за ударов украинских войск Россия была вынуждена вывести значительную часть Черноморского флота с его исторической базы в Севастополе и передислоцировать корабли в Новороссийск и другие пункты базирования.

Приглашенный научный сотрудник Школы права и дипломатии имени Флетчера Павел Лузин считает, что Черноморский флот в значительной степени утратил не только боеспособность, но и возможность полноценно действовать в море.

Цусима, Крымская война и другие исторические провалы российского флота

Нынешние проблемы российского флота — не первые в истории страны. Российская империя неоднократно терпела крупные морские поражения, которые приводили к потере кораблей, ослаблению военных позиций и пересмотру военно-морской стратегии.

Одним из самых известных примеров стала Крымская война 1853–1856 годов.

После высадки британских и французских войск в Крыму началась длительная осада Севастополя. Российский флот оказался в сложной ситуации перед превосходящими силами союзников. Чтобы заблокировать вход в Севастопольскую бухту и не допустить прорыва вражеских кораблей, российское командование приказало затопить часть собственных парусных кораблей.

В сентябре 1855 года российские войска покинули разрушенную крепость, а остатки кораблей были уничтожены. Черное море на оставшуюся часть войны перешло под контроль союзного флота.

Это был один из самых болезненных эпизодов в истории российской морской мощи: флот, который должен был обеспечивать превосходство империи на Чёрном море, фактически пришлось использовать в качестве заграждения для собственной гавани.

Однако самое сокрушительное поражение российский флот потерпел в войне с Японией 1904–1905 годов.

Цусимское сражение: уничтожение российской эскадры

В мае 1905 года у островов Цусима японский флот разгромил Вторую Тихоокеанскую эскадру Российской империи, прибывшую из Балтийского моря. Российские корабли совершили чрезвычайно длительный переход через океаны, но прибыли к месту сражения в плохом техническом состоянии и с проблемами снабжения.

Пострадавшие корабли Российской империи Фото: Википедия

Исход сражения оказался катастрофическим для России. По данным американского военно-морского исторического журнала Naval History Magazine, из 38 российских боевых кораблей лишь три смогли добраться до Владивостока. Остальные были потоплены, затоплены собственными экипажами, захвачены или интернированы в нейтральных портах.

Около 5 тысяч российских моряков погибли, ещё примерно 7 тысяч попали в плен. Потери японцев составили около 110 человек убитыми.

Это поражение выявило серьезные проблемы в российском военно-морском командовании, подготовке экипажей, техническом состоянии кораблей и обеспечении флота на больших расстояниях.

Советский флот во Второй мировой войне: катастрофа при эвакуации Таллинна

В советское время не было столь же масштабного классического морского сражения между советским и вражеским флотами, как Цусимское. Однако Красный флот также пережил серьёзные неудачи.

Одной из крупнейших стала эвакуация советских войск из Таллинна в августе 1941 года.

Во время отступления Балтийский флот оказался под ударами немецкой авиации и на минных заграждениях в Финском заливе. Советские корабли и транспортные суда понесли значительные потери, а эвакуация сопровождалась большими человеческими жертвами.

Эта операция стала одним из самых тяжёлых эпизодов для советского флота на начальном этапе германо-советской войны. Она выявила проблемы с координацией, противоминной защитой и прикрытием морских перевозок.

Итак, история российского и советского флотов показывает, что численность кораблей сама по себе не гарантирует морского превосходства. Решающую роль играют подготовка экипажей, разведка, логистика, технологии и способность командования адаптироваться к новым угрозам.

Россия против США и Великобритании: насколько мощный флот у Кремля

Современный флот РФ Фото: Скриншот

Несмотря на потери в Чёрном море, российский флот остаётся одной из крупнейших военно-морских сил мира. Однако его возможности нельзя оценивать только по количеству кораблей.

Для сравнения стоит рассмотреть три составляющие: авианосный флот, надводные боевые корабли и подводные силы.

Военно-морские силы США

Военно-морские силы США располагают крупнейшим в мире авианосным компонентом.

По данным Бюджетного управления Конгресса США, по состоянию на май 2026 года американский флот насчитывал 291 корабль боевого состава, в том числе:

11 атомных авианосцев;

14 стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами;

52 ударных и ракетных подводных лодки;

85 крупных надводных боевых кораблей, в том числе крейсеров и эсминцев;

32 малых надводных боевых корабля;

32 десантных корабля.

Кроме того, американские надводные корабли и подводные лодки оснащены примерно 9100 универсальными вертикальными пусковыми установками для ракет.

Это позволяет США одновременно действовать в разных частях мирового океана, поддерживать авианосные ударные группы и проводить масштабные военные операции вдали от собственных берегов.

Королевский флот Великобритании

Он уступает американскому по масштабам, но остается важной составляющей военно-морских сил НАТО.

Согласно официальной статистике британского Министерства обороны, по состоянию на 1 апреля 2026 года Королевский флот насчитывал:

2 авианосца типа "Queen Elizabeth";

типа "Queen Elizabeth"; 9 подводных лодок , из которых четыре — стратегические атомные ракетоносцы и пять — атомные многоцелевые подводные лодки;

, из которых четыре — стратегические атомные ракетоносцы и пять — атомные многоцелевые подводные лодки; 52 надводных корабля в составе основного флота.

Ещё 12 судов входили в состав вспомогательного Королевского флота — Royal Fleet Auxiliary.

Британские авианосцы могут обеспечивать применение палубной авиации, а атомные подводные лодки — выполнять стратегические и ударные задачи. В то же время наличие двух авианосцев не означает, что оба постоянно находятся в боевом развертывании: готовность зависит от ремонта, технического обслуживания и подготовки экипажей.

Что осталось от российского флота

У России иная структура военно-морских сил. Её главное стратегическое преимущество — атомные подводные лодки, в частности носители баллистических ракет и крылатых ракет. В то же время ситуация с надводными кораблями значительно сложнее.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" фактически не участвует в полноценных боевых операциях. Корабль уже много лет находится на ремонте и модернизации, а сроки его возвращения в строй остаются неопределенными.

Авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" Фото: Скриншот

Павел Лузин в комментарии для Financial Times отмечает, что потери России на море невозможно быстро восполнить. Даже строительство относительно небольших кораблей — корветов и патрульных катеров — может занять семь-восемь лет.

Кроме того, российская судостроительная отрасль сталкивается с проблемами материально-технического обеспечения, обслуживания и модернизации имеющихся кораблей.

В то же время было бы неправильно считать, что российский флот полностью утратил военное значение. По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), несмотря на значительные потери в Чёрном море, Северный и Тихоокеанский флоты РФ сохраняют важные боевые возможности. Особенно это касается атомных подводных лодок, в частности более новых представителей проекта "Ясень-М", которые представляют угрозу для сил НАТО в Северной Атлантике.

Как ранее сообщал Фокус, Черноморский флот РФ долгое время не выходил в открытое море из Новороссийска. По словам пресс-секретаря ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, российские корабли были вынуждены ограничивать свою активность из-за угрозы украинских ударов.

Также Фокус писал об ударах ВСУ по российским фрегатам в Новороссийске, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Аналитики обращали внимание на то, что перемещение кораблей в новые пункты базирования не гарантирует им безопасности от украинских средств поражения.