Решили сидеть дома: почему корабли Черноморского флота уже 5 месяцев не выходят в море

Базирующийся в Новороссийске черноморский флот уже шестой месяц не выходит в море, а запуски ракет в сторону Украины производятся прямо из гавани.

Если они сдетонируют при запуске, то это, в первую очередь, обернется "неприятностями" для самих россиян, рассказал в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук

"Говорят, что в Черном море топят российские корабли. До них эти слухи дошли, поэтому, соответственно, они, пожалуй, решили — лучше ракеты запускать с собственной гавани, несмотря на то, что, если оно сдетонирует, то там мало никому не покажется. Поэтому так — решили сидеть дома. Пять месяцев уже так происходит, скоро пойдем на шестой", — говорит он.

По его словам, речь не идет о полной нейтрализации возможностей врага наносить удары по Украине крылатыми ракетами, но если брать подводные носители "Калибров", то пуски из гавани они не осуществляют и в море не выходят.

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"Поэтому, возвращаясь к началу разговора, отмечу, что подводные лодки сейчас меньше всего задействованы в этих процессах", — объяснил военный.

Военно-морскую базу в Крыму он назвал "пустой СТО", куда ходят рабочие для ремонта судов. Но самих судов, как уже отмечалось выше, там нет.

"Очень ждем их (корабли ВМС РФ, — прим. ред.) в нашем Крыму, чтобы завершить начатое, и они это прекрасно знают… Ремонтная база есть, но это как пустая СТО. Она как бы есть, и персонал ходит на работу. Одна беда — въезд заминирован", — пошутил Плетенчук.

Он подчеркнул, что в Крыму нет безопасных мест для таких судов, если кто-то станет на прикол. И это касается не только Крыма.

При этом гость эфира отметил, что российская авиация над акваторией достаточно активна, присутствуя в режиме 24/7, но на счету Сил обороны, в том числе — морских дронов есть сбитые вертолеты и самолеты противника.

Чтобы не попасть под огонь украинских защитников, российские пилоты держатся подальше от украинского побережья и работают обычно с расстояния 100 км и более.

Напомним, в ноябре прошлого года в Севастополе сгорел корабль "Альбатрос-М", которых у ЧФ РФ всего четыре.

Также сообщалось, как украинцы умножили на ноль Черноморский флот РФ.