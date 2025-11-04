В Севастополе сгорел корабль "Альбатрос-М", которых у ЧФ РФ всего четыре: выслеживал дроны (видео)
Черноморский флот Российской Федерации потерял малый противолодочный корабль (МПК) проекта 114М "Альбатрос-М", который дислоцировался в порту Севастополя. На борту сторожевого военного корабля — зенитно-ракетные комплексы для ударов по воздушным целям и оружие для охоты за надводными объектами, которые приближаются к Крыму.
Пожар заметили 3 ноября в Сухарной бухте Севастополя, рассказали в Telegram-канале "Крымский ветер". Выяснилось, что загорелся корабль, тип которого сначала не удалось установить из-за маскировочных сетей, которыми его обернули. Впрочем, 4 ноября обнаружили, что это дефицитный сторожевой корабль Черноморского флота РФ — один из четырех, которые находятся в Черном море.
На видео видно, как столб дыма охватил верхнюю часть судна. Языков пламени не было заметно: причины возгорания не известны.
Авторы канала объяснили, что пылает "древний корабль", которому около 40 лет. В ЧФ РФ входило четыре МПК — "Муромец", "Суздалец", "Касимов" и "Ейск". В 2024 году два из них спрятали в Новороссийске, а два оставили в Севастополе: какой именно горел 3 ноября, не уточняется.
Сухарная бухта находится в глубине Севастопольской бухты, показывает Google maps. Расстояние от входа — около 5 км.
Пожар в Севастополе — детали
Малые противолодочные корабли проекта 114М — корабли в составе российского флота, которые изготавливались во времена СССР в 80-90 годах прошлого века.
Характеристики МКП проекта 114 и 114М "Альбатрос-М":
- детали строительства — 1982-89 годы (среди прочих, их выпускал ОАО "Завод "Ленинская кузница" в Киеве), в рабочем состоянии — 17 ед.;
- размеры — длина 71 м, ширина 10 м, водоизмещение 900 т;
- скорость — 14-35 узлов (26-65 км/ч);
- экипаж — 86 военных моряков, из них восемь офицеров;
- радиолокационное оборудование — РЛС "Рубка", "Топаз-2", "Топаз-2В", "Фрегат-МА-1", "Бизань-3Б", "Вымпел-Р2", "Барс";
- вооружение — спаренная артиллерийская корабельная установка АК-725 и АК-176, зенитные установки "Оса-М", "Стрела-3", "Игла", противолодочное оружие морской бомбомет "Смерч-2", а также четыре торпеды.
Отметим, в августе Фокус писал об инцидентах в оккупированном Крыму. 21 августа местные паблики сообщили, что слышали взрывы в районе воинской части на полуострове Херсонес. Громко было в районе военного аэродрома. Представители оккупационной администрации не подтвердили чрезвычайное происшествие, хотя на фото, которые распространялись в сети — яркая вспышка.
7 августа россияне жаловались на воздушную атаку на Крым и уверяли, что по ним ударили ракеты и даже Storm Shadow. Инциденты произошли, ориентировочно, около 7-9 часов: отдыхающих попросили срочно выйти из моря и уйти в укрытие.
Напоминаем, 9 октября медиа Welt сообщило о трех ракетах "Фламинго", которые ударили по базе ФСБ РФ в Крыму.