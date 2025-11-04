У Севастополі згорів корабель "Альбатрос-М", яких у ЧФ РФ всього чотири: вистежував дрони (відео)

Чорноморський флот Російської Федерації втратив малий протичовновий корабель (МПК) проєкту 114М "Альбатрос-М", який дислокувався у порту Севастополя. На борту сторожового військового корабля — зенітно-ракетні комплекси для ударів по повітряних цілях та зброя для полювання за надводними об'єктами, які наближаються до Криму.

Пожежу помітили 3 листопада у Сухарній бухті Севастополя, розповіли у Telegram-каналі "Крымский ветер". З'ясувалось, що загорівся корабель, тип якого спершу не вдалось встановити через маскувальні сіті, якими його обгорнули. Втім, 4 листопада виявили, що це дефіцитний сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ — один з чотирьох, які перебувають у Чорному морі.

На відео бачимо, як стовп диму охопив верхню частину судна. Язиків полум'я не було помітно: причини займання не відомі.

Автори каналу пояснили, що палає "древній корабель", якому близько 40 років. До ЧФ РФ входило чотири МПК — "Муромець", "Суздалець", "Касимов" та "Єйськ". У 2024 році два з них сховали у Новоросійську, а два залишили у Севастополі: який саме горів 3 листопада, не уточнюється.

Сухарна бухта знаходиться в глибині Севастопольської бухти, показує Google maps. Відстань від входу — близько 5 км.

Пожежа у Севастополі сталась у Сухарній бухті, за 300 км від України Фото: Google Maps

Пожежа у Севастополі — деталі

Малі протичовнові кораблі проєкту 114М — кораблі у складі російського флоту, які виготовлялись за часів СРСР у 80-90 роках минулого століття.

Пожежа у Севастополі - МПК проєкту 114М "Ейськ", "Муромец", "Александровец" Фото: З відкритих джерел

Характеристики МКП проєкту 114 та 114М "Альбатрос-М":

деталі будівництва — 1982-89 роки (серед інших, їх випускав ВАТ "Завод "Ленінська кузня" у Києві), у робочому стані — 17 од.;

розміри — довжина 71 м, ширина 10 м, водотонажність 900 т;

швидкість — 14-35 вузлів (26-65 км/год);

екіпаж — 86 військових моряків, з них вісім офіцерів;

радіолокаційне устаткування — РЛС "Рубка", "Топаз-2", "Топаз-2В", "Фрегат-МА-1", "Бизань-3Б", "Вымпел-Р2", "Барс";

озброєння — спарена артилерійська корабельна установка АК-725 та АК-176, зенітні установки "Оса-М", "Стрела-3", "Игла", протичовнова зброя морський бомбомет "Смерч-2", а також чотири торпеди.

Зазначимо, у серпні Фокус писав про інциденти в окупованому Криму. 21 серпня місцеві пабліки повідомили, що чули вибухи у районі військової частини на півострові Херсонес. Гучно було у районі військового аеродрому. Представники окупаційної адміністрації не підтвердили надзвичайну подію, хоч на фото, які поширювались у мережі — яскравий спалах.

7 серпня росіяни скаржились на повітряну атаку на Крим та запевняли, що по них вдарили ракети й навіть Storm Shadow. Інциденти стались, орієнтовно, близько 7-9 год: відпочивальників попросили терміново вийти з моря та піти в укриття.

Нагадуємо, 9 жовтня медіа Welt повідомило про три ракети "Фламінго", які вдарили по базі ФСБ РФ в Криму.