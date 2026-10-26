Вирішили сидіти вдома: чому кораблі Чорноморського флоту вже 5 місяців не виходять у море

Чорноморський флот, що базується в Новоросійську, вже шостий місяць не виходить у море, а ракети в бік України запускаються безпосередньо з гавані.

Якщо вони вибухнуть під час запуску, то це, насамперед, призведе до "неприємностей" для самих росіян, розповів у ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук

"Кажуть, що в Чорному морі топлять російські кораблі. До них ці чутки дійшли, тому, відповідно, вони, мабуть, вирішили — краще ракети запускати з власної гавані, незважаючи на те, що, якщо вона вибухне, то там мало кому не здасться. Тому так — вирішили сидіти вдома. П’ять місяців уже так триває, скоро підемо на шостий", — каже він.

За його словами, мова не йде про повну нейтралізацію можливостей ворога завдавати ударів по Україні крилатими ракетами, але якщо брати підводні носії "Калібрів", то вони не здійснюють запуски з гавані й не виходять у море.

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"Тому, повертаючись до початку розмови, зазначу, що підводні човни зараз найменше залучені до цих процесів", — пояснив військовий.

Він назвав військово-морську базу в окупованому Криму "порожньою СТО", куди робітники приходять для ремонту суден. Але самих суден, як уже зазначалося вище, там немає.

"Ми дуже чекаємо на них (кораблі ВМС РФ, — прим. ред.) у нашому Криму, щоб завершити розпочате, і вони це чудово знають… Ремонтна база є, але це як порожня СТО. Вона нібито є, і персонал ходить на роботу. Єдина біда — в’їзд замінований", — пожартував Плетенчук.

Він наголосив, що в Криму немає безпечних місць для таких суден, якщо хтось вирішить стати на прикол. І це стосується не лише Криму.

При цьому гість ефіру зазначив, що російська авіація над акваторією досить активна і перебуває там у режимі 24/7, але на рахунку Сил оборони, зокрема — морських дронів, є збиті вертольоти та літаки противника.

Щоб не потрапити під вогонь українських захисників, російські пілоти тримаються подалі від українського узбережжя і зазвичай діють на відстані 100 км і більше.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року в Севастополі згорів корабель "Альбатрос-М" — таких у Чорноморському флоті РФ всього чотири.

Також повідомлялося, як українці звели нанівець Чорноморський флот РФ.