Російська приказка про "два союзники — армію та флот" звучить гідно, але не відповідає реаліям. Фокус та Financial Times розібрали втрати РФ від ураження корвета "Меркурій" до основних сторінок сорому російського флоту, адже з "боєготовністю" та "потужністю" армії РФ всім все стало зрозуміло ще 2022 року.

Російський військово-морський флот зазнає дедалі більших втрат у війні проти України, причому українські морські дрони дістають його кораблі далеко за межами Чорного моря, зазначає FT. Українські морські безпілотники продемонстрували здатність атакувати російські військові та вантажні судна в Середземному й Балтійському морях.

Одним із найпоказовіших епізодів останніх днів стала атака на російський корвет "Меркурій" у лівійському порту Бенгазі. Удар відбувся 22 листопада 2026 року. Українські морські безпілотники врізалися в борт корабля, після чого сталися потужні вибухи та пожежа.

Президент України Володимир Зеленський 23 листопада підтвердив, що операцію провела Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони. За його словами, для атаки використали сім морських дронів. Українська сторона заявила про знищення корвета.

Відео дня

Супутникові знімки, оприлюднені після удару, показали, що корабель перекинувся та частково опинився під водою. Лівійські представники також повідомляли про значні пошкодження судна та евакуацію екіпажу.

Російський корвет "Меркурій" біля причалу в порту Бенгазі після атаки українських безекіпажних катерів Фото: Скриншот

Окремою ціллю стало російське вантажне судно "Ангара", яке, за заявою українського керівництва, використовувалося для перевезення озброєння. Українська сторона розглядає такі судна як військові цілі, якщо вони безпосередньо забезпечують російські військові можливості.

Ще один інцидент стався в Балтійському морі поблизу Фінляндії, де було атаковано російське вантажне судно. За інформацією Financial Times, Україна обґрунтувала удар тим, що судно перевозило зброю.

Таким чином, географія атак розширюється. Якщо раніше основним театром протистояння російського флоту та українських морських безпілотників було Чорне море, то тепер під загрозою опинилися російські судна й за межами цього регіону.

Чому російський флот виявився вразливим перед морськими дронами

Колишній британський військово-морський аташе в Москві та ветеран Королівського флоту Великої Британії Джон Форман вважає, що російський флот має значний потенціал на папері, але гірше демонструє себе на практиці.

"На папері у Росії дуже хороший флот, але на практиці, я думаю, він досить слабкий", — зазначив експерт у коментарі Financial Times.

За його словами, російські військові не змогли належним чином адаптуватися до сучасних загроз, які створюють безпілотні морські катери.

Особливо показовою є відсутність елементарних засобів захисту кораблів у портах. Зокрема, йдеться про бонові загородження — спеціальні плавучі конструкції, які перешкоджають наближенню безпілотників і малих плавзасобів до військових кораблів.

Форман звернув увагу, що російські кораблі продовжують стояти в портах без належних захисних споруд, хоча подібні заходи вже давно використовують флоти, які стикаються з атакувальними безпілотними катерами.

Він також наголосив, що російське командування, схоже, не врахувало можливість атак українських сил далеко від лінії фронту.

Чорноморський флот РФ втратив можливість вільно діяти

Найбільше наслідки війни відчув Чорноморський флот Росії. На початку повномасштабного вторгнення Україна фактично не мала повноцінних військово-морських сил, здатних протистояти російським кораблям у відкритому морі. Частину українських кораблів було втрачено або знищено ще на початку вторгнення.

Однак Україна змогла змінити характер морського протистояння завдяки розробці та використанню безпілотних катерів-камікадзе.

Одним із таких засобів є морський дрон Magura. За наведеними у матеріалі Financial Times характеристиками, він здатний нести до 600 кг вибухівки та має максимальну дальність дії близько 800 морських миль.

Це дозволяє українським силам атакувати кораблі не лише поблизу українського узбережжя, а й на значній відстані від нього.

За даними Financial Times, від початку повномасштабної війни Росія визнала втрату або пошкодження щонайменше восьми військових кораблів. Серед них — флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва", який затонув у квітні 2022 року після ураження українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

Кількість уражених кораблів РФ Фото: Скриншот

Водночас експертні оцінки значно вищі: кількість потоплених російських військових суден, включно з малими кораблями та буксирами, може сягати 21.

Через українські удари Росія була змушена вивести значну частину Чорноморського флоту з його історичної бази в Севастополі та перемістити кораблі до Новоросійська й інших пунктів базування.

Запрошений науковий співробітник Школи права та дипломатії імені Флетчера Павло Лузін вважає, що Чорноморський флот значною мірою втратив не лише боєздатність, а й можливість повноцінно діяти в морі.

Цусіма, Кримська війна та інші історичні провали російського флоту

Нинішні проблеми російського флоту не перші в історії країни. Російська імперія неодноразово зазнавала великих морських поразок, які призводили до втрати кораблів, ослаблення військових позицій і перегляду військово-морської стратегії.

Одним із найвідоміших прикладів стала Кримська війна 1853–1856 років.

Після висадки британських і французьких військ у Криму розпочалася тривала облога Севастополя. Російський флот опинився в складному становищі перед переважаючими силами союзників. Щоб заблокувати вхід до Севастопольської бухти та не допустити прориву ворожих кораблів, російське командування наказало затопити частину власних вітрильних кораблів.

У вересні 1855 року російські війська залишили зруйновану фортецю, а залишки кораблів були знищені. Чорне море на решту війни перейшло під контроль союзного флоту.

Це був один із найболючіших епізодів в історії російської морської могутності: флот, який мав забезпечувати перевагу імперії на Чорному морі, фактично довелося використати як загородження для власної гавані.

Однак найбільш нищівної поразки російський флот зазнав у війні з Японією 1904–1905 років.

Цусімська битва: знищення російської ескадри

У травні 1905 року поблизу островів Цусіма японський флот розгромив Другу Тихоокеанську ескадру Російської імперії, яка прибула з Балтійського моря. Російські кораблі здійснили надзвичайно тривалий перехід через океани, але прибули до місця бою в поганому технічному стані та з проблемами постачання.

Уражені кораблі Російської Імперії Фото: Вікіпедія

Результат битви був катастрофічним для Росії. За даними американського військово-морського історичного журналу Naval History Magazine, із 38 російських бойових кораблів лише три змогли дістатися Владивостока. Решта були потоплені, затоплені власними екіпажами, захоплені або інтерновані в нейтральних портах.

Близько 5 тисяч російських моряків загинули, ще приблизно 7 тисяч потрапили в полон. Японські втрати вбитими становили близько 110 осіб.

Поразка продемонструвала серйозні проблеми російського військово-морського командування, підготовки екіпажів, технічного стану кораблів і забезпечення флоту на великих відстанях.

Радянський флот у Другій світовій: катастрофа евакуації Таллінна

За радянських часів не було настільки ж масштабної класичної морської битви між радянським і ворожим флотами, як Цусіма. Проте Червоний флот також пережив серйозні невдачі.

Однією з найбільших стала евакуація радянських військ із Таллінна в серпні 1941 року.

Під час відступу Балтійський флот опинився під ударами німецької авіації та на мінних загородженнях у Фінській затоці. Радянські кораблі й транспортні судна зазнали значних втрат, а евакуація супроводжувалася великими людськими жертвами.

Ця операція стала одним із найважчих епізодів для радянського флоту на початковому етапі німецько-радянської війни. Вона показала проблеми з координацією, протимінним захистом і прикриттям морських перевезень.

Отже, історія російського та радянського флотів демонструє, що чисельність кораблів сама по собі не гарантує морської переваги. Вирішальними є підготовка екіпажів, розвідка, логістика, технології та здатність командування адаптуватися до нових загроз.

Росія проти США та Великої Британії: наскільки потужний флот Кремля

Сучасний флот РФ Фото: Скриншот

Попри втрати в Чорному морі, російський флот залишається однією з великих військово-морських сил світу. Однак його можливості не можна оцінювати лише за кількістю кораблів.

Для порівняння варто розглянути три складові: авіаносний флот, надводні бойові кораблі та підводні сили.

Військово-морські сили США

Військово-морські сили США мають найбільший у світі авіаносний компонент.

За даними Бюджетного управління Конгресу США, станом на травень 2026 року американський флот налічував 291 корабель бойового складу, серед яких:

11 атомних авіаносців;

14 стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами;

52 ударні та ракетні підводні човни;

85 великих надводних бойових кораблів, зокрема крейсерів і есмінців;

32 малі надводні бойові кораблі;

32 десантні кораблі.

Окрім цього, американські надводні кораблі та підводні човни мають приблизно 9100 універсальних вертикальних пускових установок для ракет.

Це дає США можливість одночасно діяти в різних частинах світового океану, підтримувати авіаносні ударні групи та забезпечувати масштабні військові операції далеко від власних берегів.

Королівський флот Великої Британії

Він поступається американському за масштабами, але залишається важливою складовою військово-морських сил НАТО.

За офіційною статистикою британського Міністерства оборони, станом на 1 квітня 2026 року Королівський флот мав:

2 авіаносці типу Queen Elizabeth;

типу Queen Elizabeth; 9 підводних човнів , із яких чотири стратегічні атомні ракетоносці та п'ять атомних багатоцільових підводних човнів;

, із яких чотири стратегічні атомні ракетоносці та п'ять атомних багатоцільових підводних човнів; 52 надводні кораблі у складі основного флоту.

Ще 12 суден належали до допоміжного Королівського флоту — Royal Fleet Auxiliary.

Британські авіаносці можуть забезпечувати застосування палубної авіації, а атомні підводні човни — виконувати стратегічні та ударні завдання. Водночас наявність двох авіаносців не означає, що обидва постійно перебувають у бойовому розгортанні: готовність залежить від ремонту, технічного обслуговування та підготовки екіпажів.

Що залишилося від російського флоту

Росія має іншу структуру військово-морських сил. Її головна стратегічна перевага — атомні підводні човни, зокрема носії балістичних ракет і крилатих ракет. Водночас ситуація з надводними кораблями значно складніша.

Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" фактично не бере участі в повноцінних бойових операціях. Корабель роками перебуває в ремонті та модернізації, а його повернення до строю залишається невизначеним.

Авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" Фото: Скриншот

Павло Лузін у коментарі Financial Times зазначає, що втрати Росії в морі неможливо швидко компенсувати. Навіть будівництво відносно невеликих кораблів — корветів і патрульних катерів — може тривати сім-вісім років.

Крім того, російська суднобудівна галузь має проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, обслуговуванням і модернізацією наявних кораблів.

Водночас було б неправильно вважати, що російський флот повністю втратив військове значення. За оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), попри значні втрати в Чорному морі, Північний і Тихоокеанський флоти РФ зберігають важливі бойові можливості. Особливо це стосується атомних підводних човнів, зокрема новіших представників проєкту "Ясень-М", які становлять загрозу для сил НАТО в Північній Атлантиці.

Як раніше повідомляв Фокус, Чорноморський флот РФ тривалий час не виходив у відкрите море з Новоросійська. За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука, російські кораблі були змушені обмежувати активність через загрозу українських ударів.

Також Фокус писав про удари ЗСУ по російських фрегатах у Новоросійську, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Аналітики звертали увагу на те, що переміщення кораблів до нових пунктів базування не гарантує їм безпеки від українських засобів ураження.