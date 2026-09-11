ЗСУ загнали російські фрегати в пастку в Новоросійську та нищать їх ракетами, — аналітики

Українські Сили оборони методично та систематично нищать фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров" просто біля причалів.

Перебазувавши залишки Чорноморського флоту з кримського Севастополя до Новоросійська, російське командування розраховувало заховати свої найцінніші ракетоносці за 300 кілометрів від лінії фронту. Проте Новоросійська бухта перетворилася для окупантів на суцільну пастку. Аналітики OSINT-спільноти PLITKA для "Оборонки" дослідили останні атаки по російських фрегатах і за супутниковими знімками проаналізували, яких пошкоджень зазнали кораблі РФ у Новоросійську.

Хоч Новоросійськ і розташований у глибокому тилу — за три сотні кілометрів від лінії фронту під прикриттям берегової ППО та бази ВМФ, — розрахунок російського командування на безпеку не справдився. Сховати ракетоносці від українських атак не вдалося, адже у 2026 році українська зброя почала регулярно діставати їх і там.

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Перші удари у 2026 році

У березні українські військові завдали по Новоросійську комбінованого удару із застосуванням великої кількості безпілотників і ракет.

За аналізом супутникових знімків, "Адмірал Ессен" отримав влучання у район середньої надбудови. Там розташовані, зокрема, елементи систем радіоелектронної боротьби, засоби постановки пасивних перешкод та обладнання, яке використовується для виявлення і супроводу цілей.

Генеральний штаб ЗСУ тоді підтвердив пошкодження "Ессена" та "Макарова".

Пошкодження "Адмірала Ессена" після удару 2 березн Фото: Telegram / КіберБорошно

У квітні атаки по Новоросійську продовжилися. За супутниковими даними, "Ессен" отримав пошкодження в носовій частині, а на "Макарові" були зафіксовані влучання в район причалу та вертикальних пускових установок.

Наприкінці травня українські безпілотники атакували "Ессен" уже з іншого напрямку. За даними OSINT-аналізу, дрони підійшли до корабля біля ватерлінії, попри роботу російської корабельної ППО.

Масований удар у серпні

Наступним важливим епізодом стала операція в ніч проти 12 серпня. У ній брали участь підрозділи ГУР, СБУ, ВМС, ДПСУ та Генерального штабу.

ГУР офіційно повідомило про ураження у Новоросійську фрегатів "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", патрульного корабля "Васілій Биков", об'єктів нафтобази "Грушовая", нафтоналивного терміналу "Шесхаріс" та РЛС 30Н6Е зі складу комплексу С-300.

За супутниковими даними, пошкодження "Макарова" могли бути особливо серйозними. На знімках було видно пробоїну в районі універсальної пускової установки 3С14, з якої запускаються "Калібри". Також зафіксували пошкодження систем зв'язку та радіолокаційного обладнання.

Водночас OSINT-аналітики застерігають, що супутникові знімки дозволяють оцінити геометрію пошкоджень, але не дають можливості повністю визначити стан внутрішніх конструкцій корабля.

Аналіз ушкоджень і пожеж в Новоросійську в ніч проти 12 серпня Фото: Exilenova+

Новий удар 9 вересня

У ніч на 9 вересня 2026 року українські Сили оборони знову атакували військово-морську базу РФ у Новоросійську.

ГУР повідомляло, що оператори Департаменту активних дій у межах спільної deep-strike-операції уразили інфраструктуру російської військово-морської бази та фрегат "Адмірал Ессен". На палубній надбудові корабля виникла пожежа.

Військово-Морські Сили ЗСУ уточнили, що удар по "Ессену" завдали ракетою "Нептун". Наступного дня ВМС повідомили, що йдеться про її подовжену версію — "Довгий Нептун".

"Супутникові знімки підтверджують ураження корабля у верхню надбудову. Отримані пошкодження не дозволяють кораблю виконувати бойові завдання. Ракетоносій потребуватиме довготривалого і дороговартісного ремонту", — зазначили у ВМС.

Таким чином, за офіційною оцінкою ВМС, "Ессен" після останнього удару наразі не може виконувати бойові завдання.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про результати аналізу додаткових даних щодо атаки 9 вересня.

Українські військові підтвердили ураження щонайменше трьох кораблів РФ у Новоросійську:

малого морського тральщика "Железняков";

фрегата "Адмірал Ессен";

великого десантного корабля проєкту 11711 "Петр Моргунов".

Також підтверджено ураження мазутних сховищ у Новоросійську.

Це уточнення важливе, оскільки перші офіційні повідомлення стосувалися насамперед "Ессена". Пізніше аналіз додаткових даних дозволив встановити ще дві уражені цілі.

"Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров" — чому вони важливі

"Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" — російські фрегати проєкту 11356Р, які мають важливе значення для Чорноморського флоту РФ. Обидва кораблі оснащені універсальними пусковими установками 3С14, з яких можуть запускатися крилаті ракети "Калібр". Саме "Калібри" Росія неодноразово застосовувала для ударів по території України, зокрема по містах та цивільній інфраструктурі.

Після знищення українськими військовими крейсера "Москва" у квітні 2022 року "Адмірал Макаров" фактично став флагманом Чорноморського флоту РФ. Таким чином, виведення з ладу цих фрегатів означає для Росії втрату важливих платформ для запуску ракет по Україні.

Українські удари по Новоросійську вже неодноразово призводили до пошкодження обох кораблів. За аналізом супутникових знімків, на "Адміралі Макарові" після попередніх атак зафіксували пробоїну в районі пускової установки 3С14. Ця система інтегрована безпосередньо в корпус корабля та проходить углиб його конструкції, тому її серйозне пошкодження може вимагати складного ремонту. Супутникові знімки водночас не дають змоги повністю оцінити стан внутрішніх конструкцій і визначити масштаб прихованих пошкоджень.

"Адмірал Ессен" також зазнавав ударів, унаслідок яких були пошкоджені елементи його систем радіоелектронної боротьби, виявлення та захисту. Після останньої атаки 9 вересня ВМС ЗСУ заявили, що пошкодження "Ессена" не дозволяють йому виконувати бойові завдання, а кораблю знадобиться тривалий і дороговартісний ремонт.

Отож, систематичне ураження "Ессена" та "Макарова" поступово скорочує можливості російського Чорноморського флоту використовувати ці кораблі як носії крилатих ракет.

Чому Росія не може просто вивести кораблі в море

Змінивши дислокацію на Новоросійськ, Чорноморський флот РФ опинився в пастці. З одного боку, стоянка в порту дає кораблям захист берегової ППО та можливість залишатися біля пункту базування, однак з іншого боку — гавань тепер повністю прострілюється українськими засобами ураження.

З боку росіян навіть зафіксовано на відео випадки пусків ракет "Калибр" просто з гавані. Лінія даху характерної багатоповерхівки з відео й нижній орієнтир із кадру знайшлися на супутниковому знімку; перетин променів дає точку зйомки – 44.7072, 37.7798, східний берег Цемеської бухти. Військова гавань лежить навпроти, через воду. Тобто російське угруповання ракетоносців стріляє з причалів усередині міської гавані, під прикриттям житлових кварталів, замість того щоб виходити на позиції у відкрите море.

Пуск "Калібру" з Новоросійська: геолокація відео Фото: Exilenova+

Водночас вийти у відкрите море російські ракетоносії також не наважуються. В акваторії на них чекають українські морські безпілотники та протикорабельні ракети, які раніше вже знищили низку ворожих суден. У результаті росіяни змушені залишатися біля причалів, перетворюючи свої кораблі на статичні цілі для систематичних ударів Сил оборони України.

Нагадаємо, Росія перекинула до Балтійського моря сучасний фрегат "Адмірал Касатонов", який може нести крилаті ракети "Калібр" і "Циркон". Корабель прибув на тлі заяв Володимира Путіна про протистояння із Заходом і раніше використовувався для супроводу російських суден.

Також ми писали, що аналітики помітили в Балтійському морі кораблі "Спарту IV", "Язь" і "Велику Ведмедицю". Ймовірно, кораблі перемістилися туди через небезпеку проходження Чорним морем, де російські судна атакують дрони Сил оборони України.