ВСУ загнали российские фрегаты в ловушку в Новороссийске и уничтожают их ракетами, — аналитики

Украинские Силы обороны методично и систематически уничтожают фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" прямо у причалов.

Перебазировав остатки Черноморского флота из крымского Севастополя в Новороссийск, российское командование рассчитывало спрятать свои самые ценные ракетоносцы в 300 километрах от линии фронта. Однако Новороссийская бухта превратилась для оккупантов в сплошную ловушку. Аналитики OSINT-сообщества PLITKA для "Оборонки" исследовали последние атаки на российские фрегаты и по спутниковым снимкам проанализировали, какие повреждения получили корабли РФ в Новороссийске.

Хотя Новороссийск и расположен в глубоком тылу — в трех сотнях километров от линии фронта под прикрытием береговой ПВО и базы ВМФ, — расчет российского командования на безопасность не оправдался. Спрятать ракетоносцы от украинских атак не удалось, ведь в 2026 году украинское оружие начало регулярно поражать их и там.

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Первые удары в 2026 году

В марте украинские военные нанесли по Новороссийску комбинированный удар с использованием большого количества беспилотников и ракет.

Судя по анализу спутниковых снимков, "Адмирал Эссен" получил попадание в область средней надстройки. Там расположены, в частности, элементы систем радиоэлектронной борьбы, средства создания пассивных помех и оборудование, используемое для обнаружения и сопровождения целей.

Генеральный штаб ВСУ тогда подтвердил повреждения "Эссена" и "Макарова".

Повреждения "Адмирала Эссена" после удара 2 марта Фото: Telegram / КіберБорошно

В апреле атаки на Новороссийск продолжились. По спутниковым данным, "Эссен" получил повреждения в носовой части, а на "Макарове" были зафиксированы попадания в район причала и вертикальных пусковых установок.

В конце мая украинские беспилотники атаковали "Эссен" уже с другого направления. Согласно данным OSINT-анализа, дроны приблизились к кораблю в районе ватерлинии, несмотря на работу российской корабельной ПВО.

Массированный удар в августе

Следующим важным эпизодом стала операция в ночь на 12 августа. В ней принимали участие подразделения ГУР, СБУ, ВМС, ГПСУ и Генерального штаба.

ГУР официально сообщило о поражении в Новороссийске фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", патрульного корабля "Василий Быков", объектов нефтебазы "Грушовая", нефтеналивного терминала "Шесхарис" и РЛС 30Н6Е, входящей в состав комплекса С-300.

Судя по спутниковым данным, повреждения "Макарова" могли быть особенно серьезными. На снимках была видна пробоина в районе универсальной пусковой установки 3С14, с которой запускаются "Калибры". Также были зафиксированы повреждения систем связи и радиолокационного оборудования.

В то же время OSINT-аналитики предупреждают, что спутниковые снимки позволяют оценить геометрию повреждений, но не дают возможности полностью определить состояние внутренних конструкций корабля.

Анализ повреждений и пожаров в Новороссийске в ночь на 12 августа Фото: Exilenova+

Новый удар 9 сентября

В ночь на 9 сентября 2026 года украинские Силы обороны вновь нанесли удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске.

ГУР сообщало, что операторы Департамента активных действий в рамках совместной операции deep-strike нанесли удар по инфраструктуре российской военно-морской базы и фрегату "Адмирал Эссен". На палубной надстройке корабля возник пожар.

Военно-морские силы ВСУ уточнили, что удар по "Эссену" был нанесен ракетой "Нептун". На следующий день ВМС сообщили, что речь идет о её удлинённой версии — "Длинный Нептун".

"Спутниковые снимки подтверждают повреждение корабля в области верхней надстройки. Полученные повреждения не позволяют кораблю выполнять боевые задачи. Ракетоносец потребует длительного и дорогостоящего ремонта", — отметили в ВМС.

Таким образом, согласно официальной оценке ВМС, "Эссен" после последнего удара в настоящее время не может выполнять боевые задачи.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил о результатах анализа дополнительных данных об атаке 9 сентября.

Украинские военные подтвердили поражение как минимум трёх кораблей РФ в Новороссийске:

малого морского тральщика "Железняков";

фрегата "Адмирал Эссен";

большого десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов".

Также подтверждено поражение мазутных хранилищ в Новороссийске.

Это уточнение важно, поскольку первые официальные сообщения касались прежде всего "Эссена". Позже анализ дополнительных данных позволил выявить ещё две поражённые цели.

"Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" — почему они важны

"Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" — российские фрегаты проекта 11356Р, имеющие важное значение для Черноморского флота РФ. Оба корабля оснащены универсальными пусковыми установками 3С14, с которых могут запускаться крылатые ракеты "Калибр". Именно "Калибры" Россия неоднократно применяла для нанесения ударов по территории Украины, в частности по городам и гражданской инфраструктуре.

После уничтожения украинскими военными крейсера "Москва" в апреле 2022 года "Адмирал Макаров" фактически стал флагманом Черноморского флота РФ. Таким образом, вывод из строя этих фрегатов означает для России потерю важных платформ для запуска ракет по Украине.

Украинские удары по Новороссийску уже неоднократно приводили к повреждению обоих кораблей. По результатам анализа спутниковых снимков, на "Адмирале Макарове" после предыдущих атак была зафиксирована пробоина в районе пусковой установки 3С14. Эта система интегрирована непосредственно в корпус корабля и проходит вглубь его конструкции, поэтому её серьёзное повреждение может потребовать сложного ремонта. Спутниковые снимки при этом не позволяют полностью оценить состояние внутренних конструкций и определить масштаб скрытых повреждений.

"Адмирал Эссен" также подвергся ударам, в результате которых были повреждены элементы его систем радиоэлектронной борьбы, обнаружения и защиты. После последней атаки 9 сентября ВМС ВСУ заявили, что повреждения "Эссена" не позволяют ему выполнять боевые задачи, а кораблю потребуется длительный и дорогостоящий ремонт.

Таким образом, систематические поражения "Эссена" и "Макарова" постепенно ограничивают возможности российского Черноморского флота по использованию этих кораблей в качестве носителей крылатых ракет.

Почему Россия не может просто вывести корабли в море

Сменив место дислокации на Новороссийск, Черноморский флот РФ оказался в ловушке. С одной стороны, стоянка в порту обеспечивает кораблям защиту береговой ПВО и возможность оставаться вблизи пункта базирования, однако с другой стороны — гавань теперь полностью простреливается украинскими средствами поражения.

Со стороны россиян даже были зафиксированы на видео случаи запусков ракет "Калибр" прямо из гавани. Линия крыши характерного многоэтажного здания с видео и нижний ориентир из кадра были обнаружены на спутниковом снимке; пересечение лучей даёт точку съёмки – 44.7072, 37.7798, восточный берег Цемеской бухты. Военная гавань находится напротив, через воду. То есть российская группировка ракетоносцев стреляет с причалов внутри городской гавани, под прикрытием жилых кварталов, вместо того чтобы выходить на позиции в открытое море.

Запуск "Калибра" из Новороссийска: геолокация видео Фото: Exilenova+

В то же время российские ракетоносцы также не решаются выйти в открытое море. В акватории их поджидают украинские морские беспилотники и противокорабельные ракеты, которые ранее уже уничтожили ряд вражеских судов. В результате россияне вынуждены оставаться у причалов, превращая свои корабли в статические цели для систематических ударов Сил обороны Украины.

Напомним, Россия перебросила в Балтийское море современный фрегат "Адмирал Касатонов", который может нести крылатые ракеты "Калибр" и "Циркон". Корабль прибыл на фоне заявлений Владимира Путина о противостоянии с Западом и ранее использовался для сопровождения российских судов.

Также мы писали, что аналитики заметили в Балтийском море корабли "Спарта IV", "Язь" и "Большая Медведица". Вероятно, корабли переместились туда из-за опасности прохода через Чёрное море, где российские суда атакуют дроны Сил обороны Украины.