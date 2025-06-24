Ракета в Киеве не промахнулась: ВС РФ выбирают в качестве цели панельные дома, — эксперт

Во время ночного обстрела 23 июня российская ракета попала в дом в Шевченковском районе Киева не случайно. Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан убежден, что Россия сознательно атакует дома, особенность конструкции которых усиливает разрушения.

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"Ракета не просто промахнулась и попала в жилой дом, а ракета специально попала в жилой дом для того, чтобы, во-первых, уничтожить жилье и сделать как можно больше вреда. Может, кого-то из нас, украинцев, убить", — отметил он 24 июня в эфире телеканала "Киев".

Эксперт назвал такие удары стандартной практикой любого государства, совершающего терроризм. Единственный способ спасти свою жизнь — реагировать на сигналы воздушной тревоги и ходить в укрытие. Также Хазан призвал помогать другим людям, которые из-за страха впадают в ступор.

"Я вот сейчас обращаю внимание, что они сейчас целят по панельным домам. Для чего по панельным? Потому что особенность конструкции этого дома, собственно, при попадании, например, внутрь дома, вызывает поднятие после взрыва боевой части панель-перекрытия вверх. И потом гравитационно, они когда падают вниз, они сносят уже все этажи, то есть все панели, которые под ними", — пояснил он.

Эксперт добавил, что таким образом десятки тонн разбитого бетона просто падают вниз, и конструкция не может выдержать этот вес.

В то же время он отметил, что подвал — это не обязательно бомбоубежище. Есть места, специально определенные как укрытие, и именно в них безопасно находиться во время обстрелов. Такие подземные помещения усилены, поэтому теоретически или практически выдержат разрушение здания.

Поисково-спасательную работу в Шевченковском районе закончили

В результате попадания ракеты в жилой дом 23 июня, как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, погибли 9 человек. Он выразил соболезнования близким жертв и всем, кто работал на месте удара. Там продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Мы документируем каждый факт военного преступления России. И работаем над тем, чтобы виновные понесли наказание", — подчеркнул Клименко.

Напомним, ночью на 23 июня ВС РФ осуществили обстрел Киева, в Шевченковском районе ракета разрушила целый подъезд пятиэтажного дома. Житель Валерий рассказал, как сам выбрался из-под завалов. В момент удара мужчина спал, а открыв глаза, увидел над собой бетонную плиту.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что перед попаданием ракета облетела более высокое здание поблизости. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат информировал, что ночью на 23 июня почти все ракеты и дроны были нацелены на столицу.