Ракета у Києві не схибила: ЗС РФ обирають як цілі панельні будинки, — експерт

Під час нічного обстрілу 23 червня російська ракета влучила у будинок в Шевченківському районі Києва не випадково. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан переконаний, що Росія свідомо атакує будинки, особливість конструкції яких посилює руйнування.

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"Ракета не просто хибила і влучила в житловий будинок, а ракета спеціально влучила в житловий будинок для того, щоб, по-перше, знищити житло і зробити якомога більше шкоди. Може, когось із нас, українців, вбити", — зазначив він 24 червня в ефірі телеканалу "Київ".

Експерт назвав такі удари стандартною практикою будь-якої держави, що коїть тероризм. Єдиний спосіб врятувати своє життя — реагувати на сигнали повітряної тривоги та ходити в укриття. Також Хазан закликав допомагати іншим людям, які через страх впадають у ступор.

"Я от зараз звертаю увагу, що вони зараз цілять по панельних будинках. Для чого по панельних? Тому що особливість конструкції цього будинку, власне, при влучанні, наприклад, всередину будинку, спричиняє підняття після вибуху бойової частини панель-перекриття нагору. І потім гравітаційно, вони коли падають вниз, вони зносять вже всі поверхи, тобто всі панелі, які під ними", — пояснив він.

Експерт додав, що таким чином десятки тон розтрощеного бетону просто падають вниз, і конструкція не може витримати цю вагу.

Водночас він наголосив, що підвал — це не обов’язково бомбосховище. Є місця, спеціально визначені як укриття, і саме у них безпечно перебувати під час обстрілів. Такі підземні приміщення підсилені, тому теоретично або практично витримають руйнування будівлі.

Пошуково-рятувальну роботу у Шевченківському районі закінчили

Внаслідок влучання ракети у житловий будинок 23 червня, як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, загинули 9 осіб. Він висловив співчуття близьким жертв та усім, хто працював на місці удару. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Ми документуємо кожен факт воєнного злочину Росії. І працюємо над тим, щоб винні понесли покарання", — наголосив Клименко.

Нагадаємо, вночі на 23 червня ЗС РФ здійснили обстріл Києва, у Шевченківському районі ракета зруйнувала цілий під’їзд п’ятиповерхового будинку. Мешканець Валерій розповів, як сам вибрався з-під завалів. В момент удару чоловік спав, а розплющивши очі, побачив над собою бетонну плиту.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що перед влучанням ракета облетіла вищий будинок поблизу. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат інформував, що вночі на 23 червня майже усі ракети й дрони були націлені на столицю.