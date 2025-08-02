Дроны атаковали стратегические объекты в нескольких регионах РФ: что известно (видео)

Утром 2 августа неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Рязани и Новокуйбышевске в Самарской области России, специализированные заводы в Пензе, а также объекты в Крыму.

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В Рязани было зафиксировано попадание ударного дрона, после чего раздались мощные взрывы, в частности возле аэродрома Дягилево, информирует российский Telegram-канал Baza.

Губернатор Павел Малков уверяет, что жертв и повреждений жилых домов в результате работы противовоздушной обороны нет. Однако обломки БПЛА попали на территорию предприятия, последствия устраняются.

Российские каналы сообщили об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Атаку подтвердил и губернатор Вячеслав Федорищев. На своей странице он написал, что "БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске".

В Пензе под ударом были предприятия "Электроприбор" и "Радиозавод". По информации губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, один человек погиб, еще двое получили ранения. Аэропорт города временно ограничил посадку и взлет самолетов. Утром на территории Пензенской области силами ПВО было уничтожено 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов, также сообщил глава региона.

Мониторинговая группа канала "Крымский ветер" сообщает о "жирном попадании" в Феодосии. Пожары, как отмечается, фиксируются рядом с территорией, где располагается радиолокационная рота ПВО России (в/ч 66571).

Всего, по информации российского минобороны, в ночь на 2 августа якобы было уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотников. Среди них 34 — над территорией Ростовской области, 31 — над территорией Краснодарского края, 12 — над территорией Воронежской области, 11 — над территорией Рязанской области, 11 БПЛА были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей и тому подобное.

Напомним, Фокус уже сообщал, что в ночь на 2 августа дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск Самарской области РФ.