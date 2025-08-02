Дрони атакували стратегічні об'єкти в кількох регіонах РФ: що відомо (відео)

Вранці 2 серпня невідомі дрони атакували нафтопереробні заводи в Рязані й Новокуйбишевську в Самарській області Росії, спеціалізовані заводи у Пензі, а також об'єкти у Криму.

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У Рязані було зафіксовано влучання ударного дрона, після чого пролунали потужні вибух, зокрема біля аеродрому Дягілево, інформує російський Telegram-канал Baza.

Губернатор Павло Малков запевняє, що жертв та пошкоджень житлових будинків немає внаслідок роботи протиповітряної оборони немає. Натомість уламки БПЛА потрапили на територію підприємства, наслідки усуваються.

Російські канали повідомили про атаку нафтопереробний завод у Самарській області. Атаку підтвердив й губернатор В’ячеслав Федорищев. На своїй сторінці він написав, що "БПЛА атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбишевську".

У Пензі під ударом були підприємства "Електроприлад" та "Радіозавод". За інформацією губернатора Пензенської області Олег Мельниченко, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Аеропорт міста тимчасово обмежив посадку і зліт літаків. Вранці на території Пензенської області силами ППО було знищено 5 ворожих безпілотних літальних апаратів, також повідомив очільник регіону.

Моніторингова група каналу "Кримський вітер" повідомляє про "жирне влучення" у Феодосії. Пожежі, як наголошується, фіксуються поряд з територією, де розташовується радіолокаційна рота ППО Росії (в/ч 66571).

Загалом, за інформацією російського міноборони, у ніч на 2 серпня нібито було знищено та перехоплено 112 українських безпілотників. Серед них 34 — над територією Ростовської області, 31 — над територією Краснодарського краю, 12 — над територією Воронезької області, 11 — над територією Рязанської області, 11 БПЛА були збиті над акваторіями Азовського та Чорного морів тощо.

Нагадаємо, Фокус вже повідомляв, що у ніч на 2 серпня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ Самарської області РФ.