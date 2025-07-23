В Крыму прогремели взрывы: оккупанты жалуются на массированный налет БПЛА (фото)

Местные каналы и оккупационная администрация подтверждают, что беспилотники были замечены на пути к аэродромам Бельбек и Кача. Минобороны РФ, в свою очередь, уже сообщает о якобы 16 сбитых украинских БПЛА.

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Воздушная тревога была объявлена в Крыму вечером 23 июля. Оккупационный "губернатор" Севастополя подтвердил факт атаки и заявил об уничтожении дронов.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено 3 БПЛА над полем в районе Качи и 3 БПЛА над морем на большом отдалении от берега. Продолжается контроль обстановки", – написал он в своем Telegram-канале.

Он попросил всех "сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах", а также не снимать работу ПВО и не доверять непроверенной информации.

Фото: Скриншот

"Взрывы гремят в Севастополе: враг атакует Крым на фоне переговоров в Стамбуле". Авторы добавили, что "армия России один за другим сбивает дроны врага", – пишет канал "ЧП Крым".

Фото: Скриншот

Фото беспилотника публикует Telegram-канал "Крымский ветер".

"Красивое. Украинский БПЛА на подлете к аэродрому Бельбек", – говорится в подписи.

Фото: Скриншот

Администраторы ресурса со ссылкой на подписчиков подтверждают полет дронов к аэродромам Бельбек и Кача. Последний находится на северной окраине Севастополя.

Позже канал сообщил о двух мощных взрывах над селом Вилино, расположенном недалеко от Качи.

В целом, согласно информации Минобороны РФ, сбито 16 украинских БПЛА самолетного типа: восемь – над акваторией Черного моря и восемь – над территорией Крыма.

Фото: Скриншот

В Воздушных силах ВСУ пока никак не комментируют атаку беспилотников на оккупированный Крым, как и ее результаты.

Ранее Фокус писал, что морские дроны и ударные борта "Лазарь" атаковали базу ВС РФ в Крыму. Россияне потеряли три радиолокационные станции "Небо", которые "видят" украинские истребители на расстоянии около 400 км и стоят $100 миллионов.

Мы также сообщали, что дроны также атаковали российский Таганрог, где под ударом мог оказаться важный завод.