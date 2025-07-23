У Криму прогриміли вибухи: окупанти скаржаться на масований наліт БПЛА (фото)

Місцеві канали та окупаційна адміністрація підтверджують, що безпілотники були помічені на шляху до аеродромів Бельбек і Кача. Міноборони РФ, у свою чергу, вже повідомляє про нібито 16 збитих українських БПЛА.

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Повітряну тривогу було оголошено в Криму ввечері 23 липня. Окупаційний "губернатор" Севастополя підтвердив факт атаки і заявив про знищення дронів.

"Гучні звуки, які було чути в місті, — це робота наших військових. За попередньою інформацією, знищено 3 БПЛА над полем у районі Качі та 3 БПЛА над морем на великій відстані від берега. Триває контроль обстановки", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Він попросив усіх "зберігати спокій і перебувати в безпечних місцях", а також не знімати роботу ППО і не довіряти неперевіреній інформації.

Фото: Скриншот

"Вибухи гримлять у Севастополі: ворог атакує Крим на тлі переговорів у Стамбулі". Автори додали, що "армія Росії один за одним збиває дрони ворога", — пише канал "ЧП Крим".

Фото: Скриншот

Фото безпілотника публікує Telegram-канал "Кримський вітер".

"Красиве. Український БПЛА на підльоті до аеродрому Бельбек", — йдеться у підписі.

Фото: Скриншот

Адміністратори ресурсу з посиланням на підписників підтверджують політ дронів до аеродромів Бельбек і Кача. Останній розташований на північній околиці Севастополя.

Пізніше канал повідомив про два потужні вибухи над селом Віліно, що розташоване неподалік від Качі.

Загалом, згідно з інформацією Міноборони РФ, збито 16 українських БПЛА літакового типу: вісім — над акваторією Чорного моря і вісім — над територією Криму.

Фото: Скриншот

У Повітряних силах ЗСУ поки ніяк не коментують атаку безпілотників на окупований Крим, як і її результати.

Раніше Фокус писав, що морські дрони та ударні борти "Лазар" атакували базу ЗС РФ у Криму. Росіяни втратили три радіолокаційні станції "Небо", які "бачать" українські винищувачі на відстані близько 400 км і коштують $100 мільйонів.

Ми також повідомляли, що дрони також атакували російський Таганрог, де під ударом міг опинитися важливий завод.