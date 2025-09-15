Провал летнего наступления: как Россия установила абсолютный рекорд потерь в Украине

Related video

Потери и результаты наступления РОВ за вторую неделю сентября в цифрах…

Завершилась вторая неделя сентября — самое время подведения итогов продвижения врага за первую половину месяца.

За вторую неделю сентября 2025 года РОВ захватили 29 км² территории Украины, что является минимальным недельным показателем с начала 2025 года. Напомню, что за первую неделю сентября РОВ захватили 54 км², что так же было одним из самых низких показателей захвата территорий Украины.

Суммарно, за первую половину месяца РОВ захватили 83 км². Тенденция указывает на то, что сентябрь 2025 может по своим показателям захвата территорий Украины сопоставимым с апрельским итогом. Примечательно то, что сентябрь, с 2023 года, зачастую был месяцем либо роста захвата территорий, либо среднего устойчивого показателя, а пока мы видим явный спад, сопоставимый по цифрам с выходом РОВ из зимнего анабиоза. Но до зимнего анабиоза далеко, пока ставится точка в летнем наступлении РОВ. И точка эта какая-то вяленькая.

Потери личного состава РОВ за вторую неделю сентября составили 6 460, что является очередным самым низким показателем потерь РОВ в течение недели с апреля 2024 года, но с учетом пропорции потерь на захваченный квадратный километр — это рекорд!

Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 222 тела оккупантов. И тут стоит отметить, в недельном выражении это рекорд за все время полномасштабного вторжения в Украину. Но не советую делать предварительных выводов, это ситуативный параметр, который будет корректироваться до конца месяца. Но уже примечательно то, что у РОВ с начала сентября произошел резкий слом в пропорции захватываемых территорий, сначала с пропорции 54 км² при потерях 6 070 или 112 тел/1 км², а теперь мы наблюдаем захват 29 км² за неделю при потерях 6 460 и пропорции 222 тел/1 км².

В целом же с 1 января 2025 года по 1 сентября 2025 РОВ оккупировали 2 864 км² территории Украины, при этом их потери составили 292 030 л/с или 101 тело/1 км².

Скажем так, сентябрь пока вселяет позитив.

