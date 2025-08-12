Есть полтора года на подготовку: что делать Украине сразу после того, как война остановится по линии фронта

Related video

Российское "большое летнее наступление" провалилось. Да, мы отступаем, да, противник рисует графики с тем, что скорость продвижения увеличилась, да, наша армия находится не в идеальном состоянии, и здесь огромная заслуга отдельных дуболомов на разных ступенях военного управления и политического руководства, которое считает, что оно хоть немножко компетентно в делах войны.

Путин понимает, что он не может победить украинскую армию сейчас, эти израненные избитые бульдоги еще готовы вцепиться в кадык кремлевскому карлику. Армию надо развалить, а для этого нужно перемирие.

Поэтому сейчас со всех сторон несутся рассказы о готовности карлика к переговорам. Все это органично ложится на желание Трампа поскорее забыть об украинском вопросе. И слава Богу, что в США ему не позволят это сделать ни республиканцы, ни демократы, которые, не имея внятной позиции по внутренней повестке дня США, концентрируются на проблемах внешних.

Поэтому как бы карлик и его верные падаваны не пытались сейчас давить на Украину относительно принятия формулы "мир за территории", Украина может спокойно дожать перемирие на условиях "останавливаемся там, где есть".

И концентрироваться мы должны не на том, как достичь перемирия, а что мы делаем дальше? Перевыборы, срач на тему, кто в чем виноват — это все понятно. От этого никуда не деться. Но что мы будем иметь через год:

Не передумают ли европейские партнеры нас защищать? Не развалится ли армия из-за непродуманной демобилизации? Есть ли у нас лидер, который реально разбирается в военных угрозах, которые нас ждут через два года в лучшем случае? Есть ли хоть какие-то перспективы отстроить ВПК и чтобы наши снаряды хорошо летали не только в воображении Германа Сметанина. Вообще, я бы этого парня мобилизовал в минометку, чтобы круг кармы замкнулся. Сможет ли заработать экономика или у нас до сих пор будет "гетманцевщина", где бизнес будут воспринимать как дойных быков, когда и молока нет, и задр...ют до смерти.

Одним словом, вопрос не в перемирии, а в том, что делать дальше, потому что у нас будет максимум полтора года, чтобы подготовиться к новой войне.

Наше поколение обречено воевать, и закончим мы эти войны на развалинах пылающего Кремля.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

