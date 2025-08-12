Есть полтора года на подготовку: что делать Украине сразу после того, как война остановится по линии фронта
Летнее наступление РФ провалилось, это уже очевидно, поэтому ни на какие территориальные уступки вроде ухода из Донецкой области идти нельзя, заявляет военнослужащий Николай Мельник. Нужно добиваться остановки войны по линии фронта — и думать, как подготовить страну к следующему неизбежному вторжению.
Российское "большое летнее наступление" провалилось. Да, мы отступаем, да, противник рисует графики с тем, что скорость продвижения увеличилась, да, наша армия находится не в идеальном состоянии, и здесь огромная заслуга отдельных дуболомов на разных ступенях военного управления и политического руководства, которое считает, что оно хоть немножко компетентно в делах войны.
Путин понимает, что он не может победить украинскую армию сейчас, эти израненные избитые бульдоги еще готовы вцепиться в кадык кремлевскому карлику. Армию надо развалить, а для этого нужно перемирие.
Поэтому сейчас со всех сторон несутся рассказы о готовности карлика к переговорам. Все это органично ложится на желание Трампа поскорее забыть об украинском вопросе. И слава Богу, что в США ему не позволят это сделать ни республиканцы, ни демократы, которые, не имея внятной позиции по внутренней повестке дня США, концентрируются на проблемах внешних.
Поэтому как бы карлик и его верные падаваны не пытались сейчас давить на Украину относительно принятия формулы "мир за территории", Украина может спокойно дожать перемирие на условиях "останавливаемся там, где есть".
И концентрироваться мы должны не на том, как достичь перемирия, а что мы делаем дальше? Перевыборы, срач на тему, кто в чем виноват — это все понятно. От этого никуда не деться. Но что мы будем иметь через год:
- Не передумают ли европейские партнеры нас защищать?
- Не развалится ли армия из-за непродуманной демобилизации?
- Есть ли у нас лидер, который реально разбирается в военных угрозах, которые нас ждут через два года в лучшем случае?
- Есть ли хоть какие-то перспективы отстроить ВПК и чтобы наши снаряды хорошо летали не только в воображении Германа Сметанина. Вообще, я бы этого парня мобилизовал в минометку, чтобы круг кармы замкнулся.
- Сможет ли заработать экономика или у нас до сих пор будет "гетманцевщина", где бизнес будут воспринимать как дойных быков, когда и молока нет, и задр...ют до смерти.
Одним словом, вопрос не в перемирии, а в том, что делать дальше, потому что у нас будет максимум полтора года, чтобы подготовиться к новой войне.
Наше поколение обречено воевать, и закончим мы эти войны на развалинах пылающего Кремля.
