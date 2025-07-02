"Мешок" под Ялтой: как противник взял в полуокружение войска ВСУ на границе Днепропетровской области

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Пока решительные реформы продолжаются...

На Угледарском направлении мы имеем проблемы. Причем довольно серьезные. Уже несколько дней Силы обороны Украины не могут стабилизировать ситуацию на 30 км участке фронта от с. Свободное Поле до с. Свободный Кут.

Прорывом от н.п.Ялта до н.п.Поддубное противник взял в полуокружение группировку Сил обороны между Поддубным и с.Перестройка. Надеюсь, мы уже выходим из того "мешка", потому что держать те посадки, не имея флангов и логистики, бессмысленно. Только людей потеряем.

На Покровском направлении противник захватил с. Коптево и подошел к с. Разино. Общий замысел здесь понятен — противник пытается выйти на рубеж Родинское–Белицкое, чтобы взять Покровск в полуокружение, и путем взятия под огневой контроль дороги на Гришино и трассы на Павлоград заставить наши силы обороны выбирать: либо борьба в "мешке", либо отход на новые позиции.

Крайне важно не дать противнику реализовать этот замысел, иначе все закончится, как с Авдеевкой.

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